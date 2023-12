Oef! Check deze snaarstrakke Skyline GT-R stationwagon

Een Skyline GT-R stationwagon klinkt als de ideale keuze als je één auto moet kiezen die ALLES kan.

Het klinkt misschien gek, maar als ouderwetse dinosauriër is de Essen Motor Show een verademing. Natuurlijk, de autoindustrie is op dit moment interessanter dan ooit, maar dan wel als je van fluisterstille crossovers houdt of auto’s met vrij modale motor die onbetaalbaar zijn. Het is nu dermate krankzinnig geworden dat je zo’n “ach ja, ik rijd wel door met mijn huidige auto”-emotie krijgt.

En op de Duitse beurs werd dat gevoel bevestigd. Niet alleen zozeer door de nieuwe projecten van de diverse tuners, maar met name door de hallen met de obscure parels. Er stonden een hele hoop auto’s die we alleen maar kennen van Gran Turismo, Best Motoring of andere bijzondere videokanalen die je op het internet kunt aantreffen.

Nissan Skyline GT-R stationwagon

Eentje daarvan is deze Nissan Stagea. De Nissan Stagea is een middenklasse stationwagon die je kon krijgen met diverse vier- en zescilinder motoren. Aandrijving geschiedde op de achterwielen of alle vier de wielen. In technisch opzichte deelde de auto heel erg veel met de Nissan Skyline. Nu denken wij automatisch aan de Skyline GT-R, maar het was in Japan ook ‘gewoon’ een sedan (of coupé) en de Stagea was daar – min of meer – de stationwagon versie van.

Deze generatie Stagea is de ‘C34’ Daarvan zijn er twee series: voor en na de facelift. Aan de ronde koplampen in de grille kun je zien dat het een facelift-model is. En deze witte brulboei is de ultieme variant, de ‘260RS Autech Version’. Deze is gebouwd door Autech en voorzien van een hele hoop onderdelen van Skyline GT-R.

RB26DETT

De motor is de RB26DETT zescilinder lijnmotor met ‘280’ pk. We zetten dat tussen haakjes, want elke auto met dat vermogen uit Japan heeft altijd (veel) meer dan 280 pk. Het is overigens niet alleen de motor, ook handgeschakelde vijfbak, het ATESSA E-TS vierwielaandrijvingssysteem en het sperdifferentieel komen van die auto vandaan.

Niet alles is een Skyline R33 aan deze auto. Zo heeft de Stagea geen Super-HICAS vierwielbesturing. De wielen zijn overigens wél van een Skyline, maar horen er niet onder. Standaard kreeg je op de 260RS gesmede BBS’jes van 17 inch, maar in dit geval zitten er 18″ Rays-velgen (eveneens gesmeed) onder die we kennen van de Skyline GT-R van de R34-generatie. Alle informatie over deze Skyline GT-R stagionwagon kun je lezen in onze Nissan Stagea-special!