Supra Turbo met handbak is bijna helemaal origineel

Deze Supra Turbo met handbak gaat een vermogen opbrengen, maar levert (nog) geen hoog vermogen. De motor is namelijk (bijna) helemaal origineel!

De Toyota Supra is een mythische auto. Omdat de auto wel buiten Japan verkocht werd en de Skyline nauwelijks, is de Skyline GT-R nog de meest mytische Japanse jaren ’90 sportwagen.

Het grappige is, destijds was men redelijk enthousiast over de Supra, maar raadde iedereen aan om toch vooral een Porsche 911 of BMW M3 te kopen. Dat zijn mooie auto’s met klinkende badges, maar wel een beetje gewoontjes.

De Supra’s die verkocht werden, bleven veelal niet standaard. Mede dankzij een documentaire van Rob Cohen over de onderwereld in Los Angeles uit 2001, groeide de populariteit van de ‘A80′-generatie. Nu zijn we dik 20 jaar verder en zijn er nauwelijks meer originele Supra’s te vinden.

Supra Turbo met handbak!

Nauwelijks staat gelukkig niet gelijk aan niet, want kijk eens wat wij hier hebben! Een bijna geheel originele Supra! En het is ook nog eens de goede specificatie, een Supra Turbo met handbak. Met bijna origineel bedoelen we dat er een niet originele uitlaat onder zit. Maar op een JDM-auto als de Supra mag zo’n enorme stortkoker eronder liggen.

Daarnaast is er een dubbel-din infotainment-unit. Dat kan erg handig zijn en is eenvoudig te verwisselen met de originele unit. Ook is er een sportluchtfilter en zien we een koolstofvezel strutbar. Oh ja, plus een Bazooka-subwoofer.

Anniversary Limited Edition

De Supra Turbo met handbak is een uitgevoerd in een typisch jaren ’90-kleurstelling: groen metallic lak (Deep Jewel Green Pearl) met beige interieur. De velgen zijn verchroomd, zoals je dat kon krijgen bij Amerikaanse Supra’s. Het hoort overigens bij de Toyota Supra 15th Anniversary Limited Edition, zoals de auto officieel heet.

Het is dus niet helemaal een originele auto, maar het zijn allemaal upgrades die je vrij eenvoudig ongedaan maakt. De auto staat te veil op Bring-A-Trailer. Op dit moment is er al 120.000 dollar voor geboden.

De veiling van de Supra Turbo met handbak sluit over zes dagen. Iets zegt ons dat die 2 ton in dollars geen probleem zal zijn.. Niet verkeerd voor een auto met meer dan anderhalve ton op de teller.

Meer lezen? Check hier onze Toyota Supra A80-special!