Hè hè, die GR Supra met handbak komt toch

Of de Supra met handbak ook 27-versnellingen krijgt, betwijfelen we nog.

Op een of andere manier is het een terugkerend fenomeen. We hebben het niet over het verlengen van een Lexa-account, maar over de Toyota Supra met handbak. Dat schijnt namelijk nogal een dingetje te zijn. Waar het hart vol van is, loopt het toetsenbord over.

In Nederland kun je de Toyota Supra bestellen met een 2.0 viercilinder of 3.0 zescilinder motor. In beide gevallen betreft het een BMW-motor met een ZF-automaat. Al bij de introductie van de GR Supra is er een roep om een handbak. Iedereen wil een handbak. Check alle reviews van Chris Harris en Matt Farah er maar op na: die willen een handbak. Iedereen in elke commentsectie wil óók een handgeschakelde transmissie.

Zelf roeren

En toch is er nog geen Supra waarbij je zelf kan roeren. Toyota had een tijdje geleden al aangegeven dat de GR Supra wel ontworpen is met een handbediende transmissie in het achterhoofd, maar dat deze simpelweg nooit aan het gamma is toegevoegd. Er gaan de laatste tijd behoorlijk wat geruchten dat de handbak er dan toch komt. Sterker nog, de GR Supra zonder automaat staat gepland voor 2022, aldus kwaliteitspublicatie The Drive. Dat is dit jaar!

Maar er zit meer in het vat, want naast de handbak staat ook de GRMN Supra op de planning. Dat is een extra dikke en heftige versie met de S58-motor uit de BMW M3. De handbak was aanvankelijk bedoeld voor de Supra met B48-motor (de viercilinder), maar zal ook voor de B58 (zescilinder) moeten komen.

Uitdaging voor GR Supra met handbak

Het probleem met een een handgeschakelde transmissie is dat velen het willen, maar niemand het dan ook daadwerkelijk bestelt. Denk aan de BMW M5 of Jaguar F-Type. Automaten zijn sneller dan ooit, hebben meer overbrengingen die vaak ook nog eens gunstiger zijn.

Dankzij handige software kunnen die bakken ook nog eens goed worden afgestemd om zo zuinig mogelijk te rijden, iets dat bij een zesbak of zevenbak wat lastiger is. Overigens is de roep om een GR Supra met handbak in de Verenigde Staten opmerkelijk genoeg sterker dan in Europa. Daar heeft elke auto weliswaar een een automaat, maar maakt men voor de leukere sportwagen graag een uitzondering.

Via: The Drive.