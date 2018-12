SUV/Crossover-gekte vervuilt Nederlands wagenpark

Help het milieu, koop een normale auto.

Momenteel poepen autofabrikanten crossovers en SUV’s uit alsof het niks is. Met de modulaire platformen van tegenwoordig is eigenlijk vooral computerwerk, want voor veel minder kosten kunnen veel meer auto’s gemaakt worden. Autobouwers springen in op de trend en willen het liefst elke niche gevuld hebben.

Dit heeft ervoor gezorgd dat het autoaanbod de laatste jaren een soort crossover-mekka is geworden. Grote, hoge auto’s met voorwielaandrijving, die technisch gezien amper beter presteren dan een hatchback op een onverharde weg. Vooral de Volkswagen Groep heeft er een handje van. Kijk naar merken als SEAT en Skoda, die tot enkele jaren geleden helemaal geen crossover of SUV in het gamma hadden en nu samen goed zijn voor zes modellen op hoge poten.

Waar deze klaagzang op de vroege vrijdagmorgen mee te maken heeft? Uit cijfers blijkt dat het Nederlandse wagenpark opnieuw méér CO2 uitstoot in vergelijking met het jaar ervoor, aldus de RAI vereniging tegenover het AD vandaag. Terwijl auto’s technisch geavanceerder worden, met zuinigere technieken, neemt de CO2-uitstoot juist toe. In 2015 was er nog sprake van 102 gram per kilometer CO2 uitstoot. In 2018 is dat 112 CO2 per kilometer.

Floris Liebrand van de RAI Vereniging wijt de toename van de uitstoot aan de huidige SUV/Crossover-gekte. Vroeger waren het de senioren die opteerden voor zo’n ‘lekkere hoge instap’. Vandaag de dag kiezen ook steeds meer gezinnen, stellen met een hond of zelfs individuen voor een crossovert. Zeker als zo’n kekke auto tot de leasemogelijkheden behoort. De baas mag opdraaien voor de brandstofkosten, want zuinig(er) zijn ze allerminst.

SUV’s en crossovers verbruiken gemiddeld 10 tot 15 procent meer brandstof in vergelijking met een hatchback of station. Daarnaast hebben de zwaardere, hoge auto’s vaak een grotere motor, of juist een kleine motor die relatief hard moet werken om het ding vooruit te krijgen, wat weer resulteert in meer uitstoot.

Het is het derde jaar op rij dat het Nederlandse wagenpark meer CO2 uitstoot in vergelijking met het jaar ervoor. De overheid heeft als doel om tegen 2030 alleen nog maar elektrische auto’s te verkopen. De autoindustrie had al eerder aangegeven dat dit zeer waarschijnlijk niet mogelijk gaat zijn. Hoewel tussen nu en 2030 er enorm veel gaat gebeuren op autogebied, is een 100% elektrificatie van het autogamma voor de meeste merken ondenkbaar.

Foto: Volkswagen T-ROC in het Nederlandse straatbeeld. Via @timh op Autojunk