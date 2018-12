Porsche is nog steeds niet klaar met de 991.2

Er komt nóg een variant.

Je zou denken dat het zo’n beetje klaar is met de 991.2, nu de 992 onthuld is. We wachten alleen nog op de productieversie van de 911 Speedster en recent werd de 911 GT2 RS Clubsport gepresenteerd. Dat was het toch? Nou nee, het lijkt erop dat Porsche nog een model op de planning heeft staan.

Vorig jaar kwamen de Duitsers met de 911 Turbo S Exclusive Series. Een exclusieve coupé, die met zijn goudgele kleur en zwarte striping lekker opvallend is. De 607 pk sterke Exclusive Series werd in Nederland te koop aangeboden voor een nieuwprijs van 301.600 euro. Porsche zei maximaal 500 stuks te maken van deze coupé.

Over een cabriolet werd nooit gesproken, maar als klap op de vuurpijl komt er tóch een open versie van de Turbo S Exclusive Series. Het Italiaanse SalentoV12 heeft in Lecce een 911 Turbo S Exclusive Series Cabrio gespot. De auto reed zonder camouflage door de stad, wellicht om persfoto’s te maken. Wat opvalt is dat er een reflector bij de koplampen te zien is. Dit is dus een US Spec.

I muletti Porsche che si aggirano nel Salento regalano sempre qualche sorpresa, come questa splendida #911 Turbo S… Geplaatst door Salento V12 op Maandag 3 december 2018

Navraag van Motor1 leverde op dat er inderdaad een 911 Turbo S Exclusive Series Cabrio gaat komen. Dat heeft Porsche bevestigd tegenover de site en de auto is exclusief voor de Noord-Amerikaanse markt. De Duitse autobouwer gaat 200 stuks bouwen van de cabrio en het recept is vrijwel gelijk aan de coupé. Dit betekent 607 pk, 750 Nm koppel en een topsnelheid van 330 km/u. Is dit dan echt de aller-allerlaatste 991.2?