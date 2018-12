Lezersvraag: kun jij 18 nieuwe autonamen verzinnen?

Bij grote plannen horen grote resultaten.

Het is je vast niet ontgaan dat ondergetekende op deze website rondzweeft onder de naam ‘720S’. Dat is géén codewoord die bij het vermenigvuldigen of delen uitkomt op mijn echte naam, want voordat ik hier begon met schrijven hoefde ik niet mijn credentials aan de grote klok te hangen. Nee, het sloeg op de McLaren 720S. Of ik met de kennis van nu weer deze naam zou kiezen? Ik denk het niet, maar dat ligt niet aan de 720S. Het is een retegave McLaren, die bijna hypercar-prestaties biedt voor supercar-geld. Het is en blijft één van mijn favoriete auto’s, al kan ik het niet volledig oneens zijn met @willeme, die hem graflelijk vindt.

Wat dat betreft is het vreemd dat McLaren nog zo’n fanbase heeft. Want technisch steken de auto’s echt wel goed in elkaar, helemaal voor een merk dat ineens uit de grond kwam en nog geen tien jaar terug is in de autowereld. Maar verder doen ze best raar. De omstreden Speedtail, de omstreden Senna en de iets minder maar nog steeds omstreden 720S halen het op visueel gebied niet bij de P1 of 675 LT, laat staan de F1 van voor de ‘reïncarnatie’.

De laatste auto die McLaren onthuld heeft is de Speedtail. Deze driezits supercar is een knipoog naar de originele F1 én het is de eerste schakel in een volledig nieuwe reeks McLarens. Het merk uit Woking wil in relatief korte tijd achttien(!) auto’s ontwikkelen. Al die auto’s hebben een naam nodig en dat is lastig. Maar, zoals Casper recent uitlegde, maakt McLaren er ook wel een zooitje van.

Er leek nog een beetje logica te zijn met het codenamensysteem: het aantal pk wordt opgevolgd door de letter(s) van de serie. Zo heb je van de 540 pk sterke instapper, de 540C, een middelharde versie (570S met 570 pk) en de loeiharde 600LT met 600 pk. Logisch, toch? Ja en nee. Qua verdeling is dit prima, maar dat LT is nog een beetje raar. Want het staat voor Longtail: maar behalve een paar centimeter extra carbon diffuser, is een 675LT of een 600LT helemaal niet langer dan de ‘normale’ versie. Overigens zijn de modellen die overal een beetje tussen vallen gedoopt met ‘echte’ namen die soms historisch (Senna) en soms gewoon raar zijn (Speedtail). Het grappigste: de Speedtail zijn ‘tail’ is verdacht lang voor een auto die bewust geen ‘Longtail’ genoemd is. Al deze verwarring zorgt ervoor dat we het ergste vrezen voor die 18 namen.

Het zette ons aan het denken: zo moeilijk kan het toch niet zijn? Dat laten we aan jullie over. Probeer eens of je 18 geschikte namen voor een McLaren kunt opdreunen, of geef een paar suggesties. Maar houd het wel zo dat er wat meer structuur komt dan de huidige line-up van het merk. Want dat lijkt nergens op.