Suzuki Swift Sport FZ/NZ (2010 – 2017) – occasion video & aankoopadvies

Hoewel deze generatie uiterlijk erg op zijn voorganger leek, was er onderhuids bijna niets hetzelfde.

De Suzuki Swift FZ/NZ werd gebouwd vanaf 2010 tot afgelopen jaar, toen de zesde generatie op de markt kwam. Hij was leverbaar als drie- en vijfdeurs variant. Er bestaat ook een Swift vierdeurs sedan, maar die was alleen beschikbaar in thuisland Japan. In 2013 werd een subtiele facelift doorgevoerd, die het makkelijkst te herkennen is aan de afwijkende achterlichten, grille en knipperlichten die naar de zijspiegel verhuisden.

Bij introductie waren er alleen een 1.2 viercilinder benzine (94 pk) en een 1.3 diesel (75 pk) beschikbaar. Eind 2011 kwam daar de 1.6 Sport bij met 136 pk. Die laatste is een serieus leuk sturende, vlotte auto. Voor de liefhebbers is er ook nog kort een vierwielaangedreven versie geweest met Suzuki’s AllGrip.

Aanbod op Autotrack

Op Autotrack.nl zijn een slordige 500 Suzuki Swifts van de vijfde generatie te vinden. Prijzen beginnen rond de €5.000 en lopen op tot ongeveer €17.000.

Pluspunten

Stuurt leuk, zeker als Sport

Betrouwbaar

Lage running-costs

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De viertraps automaat is betrouwbaar, maar werkt graag in alle rust op momenten dat het hem zelf uitkomt. Kortom: traag, kies liever een handbak.

De Sport heeft nog wel eens last van een wat hakerige versnellingsbak. Meestal is het vervangen van de bakolie voldoende om dit probleem te verhelpen.

Als de koppeling wat trillingen geeft bij het schakelen (met name bij koud weer een issue) dan is deze aan vervanging toe.

Onderstel

Check goed de werking van de handrem, bijvoorbeeld op een steile helling. Het is een zwak puntje van de Swift, als de auto niet goed op zijn plaats blijft moet deze waarschijnlijk alleen even afgesteld worden.

Exterieur

De standaard gemonteerde ruitenwissers zijn van matige kwaliteit. Het kan geen kwaad een setje van bijvoorbeeld Bosch te installeren.

De standaard gemonteerde lichten zijn van matige kwaliteit, ook deze kun je beter even vervangen door goede A-merk exemplaren.

Interieur

Het interieur is samengesteld uit plastic. Veel en niet al te duur plastic. Dat betekent dat piepjes en kraakjes de Swift niet vreemd zijn. Meestal is de oorzaak te zoeken bij het handschoenenkastje, de deurpanelen en de gordelmechanismen.

Terugroepacties

Er zijn een aantal terugroepacties geweest. Meestal ging het om een klein aantal auto’s en de betreffende problemen zijn over het algemeen niet heel spannend. Suzuki heeft een pagina op haar website waar alle terugroepacties terug te vinden zijn, namelijk: https://www.suzuki.nl/services/terugroepacties/

De belangrijkste / meest opvallende zijn terugroepacties in verband met losrakende / brekende bouten van de achterwielophanging (klein aantal auto’s, gebouwd eind 2015) en problemen met de achterste remklauwen.

Bekijk hier het aanbod van de Suzuki Swift op AutoTrack.