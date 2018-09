WLTP-cyclus treft hybrides waar het pijn doet

Recht in de stekker.

Voorafgaand aan het van kracht worden van de nieuwe WLTP-testcyclus, hebben een groot aantal autofabrikanten ingrijpende aanpassingen moeten doen. Terwijl bij sommige modellen enkel het vermogen geknepen hoefde te worden, moesten andere modellen in hun volledigheid uit de prijslijsten verdwijnen. Dit alles omdat de nieuwe testcyclus aanzienlijk scherper kijkt naar de realiteit van het verbruik en de uitstoot.

Aanvankelijk dachten we dat alleen benzine- en dieselauto’s getroffen zouden worden door de regeling. Daarover was immers de meeste heisa. Maar ook de veelvoud aan ‘schone’ PHEV’s die vandaag de dag op de openbare wegen te vinden zijn, blijken inmiddels helemaal zo schoon niet te zijn. Dat wist iedereen met gezond verstand natuurlijk al langer dan vandaag, maar de autoriteiten weten het nu ook dankzij de WLTP-test.

Onder dit nieuwe regime worden PHEV’s namelijk drie keer aan een test onderworpen: een keer de cyclus met volle accu, een keer de cyclus waarbij de accu van vol naar leeg wordt ‘gereden’ en een keer de cyclus met een lege accu. Het officiële uitstootcijfer vloeit vervolgens voort uit een combo van de cijfers die in de drie cycli gescoord worden. Veel PHEV’s stijgen door deze nieuwe methode boven de magische grens van meer dan 50 gram CO2 per kilometer. Voor Nederland is dat niet meer zo spannend, maar in veel andere Europese landen betekent dat de subsidies op de auto’s verdwijnt. Gek genoeg blijkt dat er daarna eigenlijk helemaal geen markt meer voor is…

Althans, dit schrijft Automotive News Europe vandaag. Uit verschillende gesprekken met woordvoerders van grote autofabrikanten, zoals BMW, Volkswagen, Mercedes en Porsche, is voortgekomen dat zij allemaal een aantal hybride modellen uit het gamma schrappen of reeds geschrapt hebben. Er wordt gezegd dat de modellen in een later stadium wellicht weer terugkeren op de markt. Het idee is dat met dikkere accu’s en dus meer puur elektrische range de PHEV’s weer teruggedrongen kunnen worden tot onder de grens van 50 gram per kilometer. Maar hoe dit in de praktijk gaat uitpakken (lees: hoe duur de auto’s dan alsnog zouden worden, ongeacht subsidie), valt natuurlijk maar te bezien.

Het zou onder andere gaan om de Passat GTE (de nummer twee qua verkoopcijfers van plug-in hybrides in Europa). Volgens een woordvoerder zou de auto niet meer verkocht worden tot volgend jaar juli. Op dat moment staat er een update voor de Passat gepland en komen we meer te weten over de toekomst van de Passat PHEV. Volkswagen zou ook gestopt zijn met verkoop van de Golf GTE (de nummer vier in Europa). In dit geval is er nog geen datum bekend waarop de auto eventueel weer op de markt terugkomt.

Bij concerngenoot Porsche gaat het om de plug-in hybride versies van de Cayenne en Panamera (rijtest). Dit kan een fikse tik zijn voor Porsche, want in de eerste helft van dit jaar nam de plug-in hybride versie(s) van de Panamera maar liefst 69 procent van de totale Pana-verkopen voor zijn rekening in West-Europa. Een woordvoerder van de voormalig sportwagenfabrkant laat optekenen:

We will not start taking orders again until the cars are being built, the timing of which has not yet been confirmed.

We hebben contact gezocht met de importeur van Porsche en Volkswagen in Nederland (Pon), maar zij waren niet bereikbaar voor commentaar. Andere concerns worden zoals gezegd ook door het issue geaffecteerd. Mercedes had al geen PHEV’s meer in de aanbieding, maar begint daar ‘over twee maanden’ weer mee in de vorm van de E- en S-Klasse. De nieuwe C-Klasse hybride komt pas volgend jaar op de markt (en Mercedes belooft dat ‘ie een uitstoot van minder dan 50 gram CO2 per kilometer zal hebben).

BMW doet dezelfde belofte voor de fonkelnieuwe X5 45e die eveneens in 2019 op de markt zal verschijnen. In de tussentijd wordt de 530e onder de grens van 50 gram gebracht. De 225xe Active Kukident (57 gram/km) wordt niet aangepast maar blijft wel gewoon leverbaar, voor ouderen die hun steentje bij willen dragen aan de toekomst die zij niet meer mee zullen maken. Mooi. Volvo doet het ook op die manier, overigens.

Tenslotte nog even de daddy van alle subsidie-PHEV’s; de Metsubsidie Outlander (rijtest)! Deze oude vertrouwde lobbes blijft dankzij een recente update (iets meer cc’s, iets meer KWh’s) -jawel- onder de grens van de 50 gram per kilometer. In Nederland verdwijnen ze langzaam uit het straatbeeld, maar in sommige buitenlanden gaat het Outlander-feestje dus nog gewoon even door. Waar is dat feesie…