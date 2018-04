Suzuki Swift Sport: rijtest en video

De vorige Swift Sport was stiekem een heel leuke hatchback, dus we konden niet anders: we moesten de nieuwe uitproberen.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER]

Jep, klopt, het is voor het eerst dat we een rijtest doen met een Suzuki. Maar misschien is dat niet helemaal terecht, want het is niet dat Suzuki geen leuke dingen doet. De vorige generatie Swift was een strak sturende hatchback, zeker als Sport. De sleutel voor het succes heeft daarbij altijd in gewicht gezeten, niet in het aantal pk’s. De nieuwe Swift Sport beschikt over meer pk’s, meer Nm’s én minder kilo’s. Tijd om eens officieel kennis te maken met deze kleine Japanner.



De nieuwe Swift Sport is een bommetje om te zien. Brede spatborden, dikke bumpers, sideskirts, en een dakspoiler staan de auto goed. De carbonlook onderdelen contrasteren bovendien fraai met de kleur Champion Yellow. Die moet ons herinneren aan de succesvolle auto’s van Suzuki in de rallysport. De Swift, en daarvoor de Ignis, deden het altijd goed tijdens rallyraces. Verder rollen we op speciaal voor de Sport ontwikkelde 17 inch wielen. Aan de achterzijde vinden we een carbonlook diffuser-achtig ding waaruit twee dikke uitlaatsierstukken steken. Met name schuin van achter straalt deze Swift Sport ambitie uit.





Ook het interieur is fraai en lekker sportief. Er is gekozen voor zakelijk zwart, met rode sierlijsten en stiksels in onder andere deuren, dashboard en pookhoes. Ook de speciale sportstoelen zijn voorzien van rode stiksels. Bovendien zijn er Sport-logo’s in de rugleuningen gestikt. Voor je neus prijken daarnaast twee met rode accenten afgewerkte tellers, waarbij de toerenteller flink in het oog springt. Best handig, maar daar kom ik later nog even op terug. De materialen zijn niet premium, maar wel prima. Het infotainmentsysteem is niet het knapste maar werkt redelijk intuïtief en is tevens voorzien van Apple CarPlay, Android Phone en Mirrorlink.

Op het lekker in de hand liggende sportstuur vinden we bedieningsknoppen voor onder andere multimedia, telefoon en de adaptieve cruise control. Jazeker, dit kleintje heeft adaptieve cruise control. En een actieve rijbaanassistent die je terugstuurt naar je eigen baan als je dreigt die te verlaten. Bovendien is er een systeem dat met je meekijkt om te voorkomen dat je een aanrijding krijgt als er plots iets voor je auto opduikt. De auto kan volledig autonoom remingrepen doen bij gevaar. Ook is er een grootlichtassistent en zijn er nog enkele andere veiligheidssystemen die je leven makkelijker maken. Niet direct spullen die je verwacht op een klein autootje als de Swift, maar mooi dat het erop zit.

Als laatste is er een knopje waarmee je door de verschillende weergaven voor het tussen de tellers geplaatste scherm kunt bladeren. Navigatie-informatie kun je hier helaas niet vinden, wel meters die je vertellen hoeveel pk’s / Nm’s je gebruikt. Of een G-kracht meter of andere informatie over de temperatuur van de vloeistoffen of turbodruk.



Onder de kap vinden we een 1.4l BoosterJet turbo benzinemotor. Die pompt 140 pk, wat vier stuks meer is dan de uitgaande, natuurlijk ademende motor. Maar belangrijker is dat de nieuwe krachtbron 70 Nm meer heeft, wat het totaal op 230 brengt. Combineer met dat het feit dat de Swift Sport 80 kg lichter is geworden (kentekengewicht voor Nederland wordt 945 kilogram) en we kunnen wel stellen dat de basisingrediënten aardig in orde zijn. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, die volgens Suzuki speciaal is afgestemd op het koppel van het nieuwe blok. Als we schakelen als een Ninja dan kunnen we in 8,1 seconden de 100 aantikken. En topsnelheid van 210 is mogelijk.



Maar genoeg geouwehoerd over de theorie. Wat telt is hoe het ding zich houdt op de weg. We starten de auto met de startknop schuin onder het stuur en het 1.4’tje begint gretig te brommen. Eerste versnelling, gaan. Zoals altijd bij dit soort tests komen we op allerlei soorten wegen. De snelweg is prima, de auto voelt redelijk volwassen, zeker met de hulpjes als de Adaptive Cruise Control ingeschakeld is. Het onderstel is duidelijk afgestemd op sportiviteit, maar de auto voelt niet nerveus of dribbelig.



So far so good. We rijden met de auto in de omgeving van Malaga en dat betekent tolwegen. Tijd voor ons gerenommeerde tolpoortjestest. In de eerste versnelling trap ik het gas volledig in. De tractiecontrole nog aan, dus iets gecorrigeerd door de elektronica ga ik richting het rood van de toerenteller. De auto trekt lekker door naar de 5500 toeren, maar de puf is er nog niet uit, gevoelsmatig heb ik nog even voor ik moet schakelen maar ik loop tegen een beperking aan bij 6000 toeren: de softlimiter beperkt het toerental. Naar twee, weer vlot door de toeren, weer ben ik net te laat met schakelen, derde versnelling. Het gaat superrap, maar de begrenzer grijpt gevoelsmatig echt te vroeg in.



Na een klein stukje snelweg mogen we die verlaten en komen we op wat bochtige binnenwegen terecht. Niet superkrap zoals de Col de Turini met up! GTI destijds, maar een goede mix van wat normaal gesproken tweede- en derde versnellingsbochten zouden zijn. Al vrij snel merk ik dat die tweede versnelling zelden gebruik. Het blokje levert z’n koppel zo vroeg dat de derde versnelling voor bijna alles prima functioneert. In twee loop je al snel weer tegen die toerenbegrenzer aan, geen wonder dat ze die toerenteller wat extra rode accenten hebben gegeven: je moet hem snel kunnen vinden als je de auto nog niet heel lang kent. Na een klein beetje sturen went het echter: deze motor is er niet één die je uit hoeft te wringen, je moet vertrouwen op het koppel, dan komt de Swift Sport het meest tot z’n recht.



Waar de auto in uitblinkt echter, is het sturen. De voorwieltjes pakken genoeg grip om scherp en vlot in te kunnen sturen. De achterkant voelt alsof hij zich best een beetje wil laten zetten, maar de tractiecontrole grijpt in. Gelukkig is er een knopje met zo’n slippend autootje erop. Die drukken we dus maar even een paar tellen in totdat de auto aangeeft dat de systemen uit zijn.



Of gedeeltelijk uit zijn, want bij het fanatiek inzetten van de volgende bocht voel ik inderdaad de achterwieltjes iets glijden, waarna wederom de tractiecontrole ingrijp. Tot hier, niet verder. Het is jammer dat fabrikanten tegenwoordig hun klantenkring niet voldoende vertrouwen gunnen om dit soort systemen volledig uitschakelbaar te maken. Ja, ik mag nu met een beetje wielspin en een klein beetje glijden bochten uit komen, maar als ik het te bont maak, grijpt de elektronica in. Verder valt op dat er niet heel veel geluid hoorbaar is in de cabine, dat had van mij best iets pittiger gemogen.



Het zijn twee kleine kritiekpuntjes, maar verder kan ik echt niets aanmerken op de Swift Sport. De stoelen zitten bijvoorbeeld fantastisch en geven veel zijdelingse steun zonder krap of hard te voelen. Het versnellingsbakje schakelt met een lange slag maar precies en strak. De Swift Sport is een gretige kleine machine die gewoon vlot kan zijn, maar die het best tot zijn recht komt, en ervan lijkt te houden, als hij flink wordt aangepakt. Hard op het gas, vlot schakelen, strak sturen. En laat en hard remmen vind het bommetje ook niet erg, de slag van het rempedaal wordt pas na langere tijd hard hoeken een klein beetje zachter, maar blijft nog steeds prima doseerbaar. De pedaaltjes staan in principe ook goed voor heel&toe, al kan ik dan zelf net niet zo dicht op het stuur zitten als ik zou willen, omdat ik dan nét een klein beetje ruimte voor mijn knieën tekort kom. Dat kan echter ook aan mijn rare lichaamsverhoudingen liggen.



Alles bij elkaar krijgt de Swift Sport het Autoblog Seal of Approval als semi-hotte hatchback. Qua prestaties kun je hem het best met een up! GTI vergelijk. Qua ruimte zit hij dichter bij een Fiesta ST Line of Clio GT. De prijzen? Vanaf €24.999 of €399 private lease per maand. En nu hoor ik je denken “Ja, maar met wat opties loopt dat hard op.” Neen. Het enige wat je eigenlijk nog kan kiezen is de kleur. Geel is standaard. Wil je rood, blauw, wit, grijs, donkergrijs of zwart dan mag je 499 euro extra achterlaten. Alle andere genoemde goodies zijn standaard. Wil je goedkoper sportief rijden dan heeft Suzuki Nederland speciaal voor jou de Swift Sportline: die heeft sportieve looks maar is leverbaar met een minder krachtige motor. Die auto kun je vanaf €18.799 op de oprit zetten. Filmpje!