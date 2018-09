Deze 919 Hybrid kost evenveel als een nieuwe VW up!

Maar welk van deze twee auto's moet je nu kiezen.

In Nederland is de webshop van Porsche maar gevuld met mager spul. Wie aldaar de modelauto’s bekijkt, vindt slechts een dozijn autootjes waarvan de prijzen nog redelijk te behappen zijn. Hetzelfde kunnen we niet zeggen over de Porsche’s webshop aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Daar kun je namelijk bijna 15.000 dollar stukslaan op een schaalmodel van de succesvolle 919 Hybrid.

Hoewel we diep respect hebben voor degenen die meer dan 3.000 uur hebben gestoken in het maken van één van de in totaal honderd bestaande exemplaren, is het op zijn zachtst gezegd een enorme som geld voor een onbestuurbare replica. De replica van de Porsche 919 Hybrid is naar een schaal gemaakt van 1:8, wat moet betekenen dat de bolide net iets minder dan 60 centimeter in lengte is. Bijzonder weinig ruimte om de dimensies, vormen en gedetailleerde technische aspecten van de auto in beeld te brengen.

Daarover gesproken, het is niet het soort schaalmodel dat je enkel van de buitenkant kunt bekijken. De kunstenaars die de honderd exemplaren hebben gemaakt, hebben de replica zo geknutseld dat men de motorkap aan de achterkant van de Porsche kan verwijderen, zodat de koper ook de intrigerende details van de krachtbron bekijken kan. Hetzelfde geldt voor het interieur. Omdat de deuren opengemaakt kunnen worden, kun je uren kijken naar de cockpit van de meervoudig Le Mans-winnaar.

Momenteel zijn er nog maar vier exemplaren van het schaalmodel beschikbaar. Deze moeten ieder worden verkocht tegen de prijs van 14.689 dollar. Rekenen we het om naar onze valuta, dan komen we uit op een bedrag van 12.584 euro. Oftewel, de prijs van een gloednieuwe Volkswagen up!, inclusief een aantal opties.