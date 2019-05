Dit zijn 7 redenen die bewijzen dat Suzuki een tof merk is

Hadden we daar twijfels over? Natuurlijk niet!

Suzuki is een merk dat al even meegaat. Al in 1937 produceerde het Japanse merk zijn eerste auto. Dat was in die tijd nog een in licentie gebouwde Austin Seven. Vanaf dat moment is Suzuki constant bezig geweest met het uitgroeien tot een mondiaal automerk. Op dit moment heeft het merk een fanatieke fanbase met een marktaandeel van zo’n 2,5 %. Eveneens indrukwekkend is de hoeveelheid Suzuki’s die in Nederland rondrijden. Sinds kort heeft Suzuki in Nederland meer dan 500.000 auto’s verkocht. Een perfecte aanleiding om 7 argumenten te geven waarom Suzuki zo’n tof merk is.

1. Suzuki heeft het lef om bijzondere auto’s te bouwen.

In het verleden heeft Suzuki bewezen niet bang te zijn om eigenzinnige auto’s te bouwen. Nog altijd staan er auto’s in de showrooms die net even anders dan anders zijn: uitdagend en eigenzinnig. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Suzuki Swift. Die auto rijdt net zo speels als zijn lijnenspel doet vermoeden. Nog een goed voorbeeld is de Suzuki Ignis, met de C-stijl die refereert aan de Suzuki SC100 van weleer. En wat te denken van de Suzuki Jimny (rijtest), één van de weinige auto’s die daadwerkelijk off-road in zijn element is en met zijn stoere looks een herkenbaar voorkomen heeft.

2. Betrouwbaarheid

We gaan verder met de techniek. Als je kijkt naar de lijst van auto’s die het best scoren qua betrouwbaarheid, scoren Aziatische modellen altijd erg hoog. Het is een Japanse eigenschap om hun opgebouwde reputatie hoog te houden. Het behoeft geen betoog dat Suzuki zich tot de merken kan rekenen die goed scoren. Er zijn diverse onderzoeken die aantonen dat Suzuki zelfs het meest betrouwbare merk is. Tot een dergelijke conclusie kwam het Engelse What Car? Magazine. Maar ook in Nederland komt Suzuki goed uit de bus: zo is Suzuki in het recente verleden als winnaar uit de bus gekomen bij de Consumentenbond.

3. Tegen de trend in, worden Suzuki’s juist lichter en wendbaarder.

Auto’s worden telkens groter, luxer en daardoor dus ook zwaarder. Dat is niet het geval bij Suzuki. Tijdens de Suzuki Swift Redactie Race (die Team Autoblog winnend afsloot, natuurlijk) konden we dit aan den lijve ondervinden. De Swift staat net als de Baleno en Ignis op het HEARTECT-platform, wat specifiek ontworpen is om het gewicht zo laag mogelijk te houden. Dit zorgt voor een betere wegligging en rijeigenschappen.

4. Suzuki Service Card

De (toekomstige) Suzuki eigenaren weten het al langer: het onderhoud hoeft niet eens heel duur te zijn. Nog niet zo heel lang geleden heeft Suzuki besloten de kosten van het onderhoud nog verder naar beneden te brengen middels de nieuwe Suzuki Service Card en de Service Card Extra. Hiermee is het mogelijk om op jaarbasis zo’n 170 euro te besparen. Met de kaart kun je bandenspanning, software updates en kleine reparaties zonder kosten laten uitvoeren. Ook krijg je van Suzuki een heel jaar lang gratis pechhulp, 24 uur per dag, 7 dagen per week en aan huis. Dit geldt voor elke auto die Suzuki ooit heeft gebouwd, dus van een oude Alto tot de nieuwste Vitara. Je krijgt de kaart gewoon gratis met de VOS-onderhoudsbeurt. Maar er is meer. Voor slechts 29 euro is er de Suzuki Service Card Extra. Dan kun je een jaar lang rekenen op nog meer voordeel, waaronder een gratis APK, controle voor de airco en een winter- plus zomercontrole. Met name die aircocontrole en zomercheck komen erg van pas met de vakantie op komst. Ten slotte ontvang je 10% korting op accessoires.

5. Suzuki bouwt geweldige motoren.

Over het algemeen bouwt Suzuki vrij compacte auto’s met eveneens kleine motoren. Deze motoren zijn verrassend krachtig en zuinig bovendien. Denk aan de Suzuki Celerio, die dankzij zijn zuinige motor 1 op 27 kan halen. Daarmee is het één van de zuinigste auto’s van Nederland. Ook in andere modellen heeft Suzuki lichte en zuinige motoren. In een onafhankelijke zuinigheidstest van het Britse WhatCar kwam de Suzuki Baleno op 4, de Celerio op 2 en scoorde de Ignis de eerste plaats.

6. Prijs kwaliteit verhouding

Suzuki maakt niet alleen een van de zuinigste auto’s met de Celerio. De Suzuki Celerio is ook nog eens een van de titelhouders als het gaat om de goedkoopste auto van Nederland. Niet alleen in aanschaf is het een voordelige auto, dankzij de lage onderhoudskosten en afschrijving zijn ook de gebruikskosten erg laag. Hetzelfde geldt natuurlijk voor andere modellen van Suzuki. Zo hebben auto’s als de Baleno, Vitara en Jimny een goede prijs-kwaliteitverhouding.

7. De juiste technologie

Suzuki is een merk dat blijft vernieuwen en constant werkt om de technologie nog verder te verfijnen en te verbeteren. Een goed voorbeeld daarvan is de DualJet motor, die extra zuinig is en daardoor een lagere CO2-uitstoot heeft. Daarnaast innoveert Suzuki met Rear-cross traffic alert, Blind Spot Monitor en Smart Hybrids. Een andere bijzondere technische vondst is Dual Sensor Brake Support. Dat is een camerasysteem achter de voorruit die zorgt voor extra veiligheid. Check deze pagina voor uitleg en nog meer voorbeelden van de technische vondsten van Suzuki.