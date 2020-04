Volkswagen ID. Buzz neemt Touran over

De MPV van Volkswagen is niet meer

De MPV was de SUV van de jaren ’90. In 2004 verkocht Volkswagen nog meer dan 190.000 exemplaren van de Touran in Europa. Tegenwoordig zijn het de SUV’s die goed verkopen. Dus gaat Volkswagen zich richten op de vraag naar SUV’s en doen ze enorme investeringen in elektrische voertuigen met de ID-lijn. De ID. Buzz werd door Volkswagen aangemerkt als de toekomstige T1. Tranen vloeien bij liefhebbers van de klassieke busjes door deze vergelijking. Gelukkig biedt directeur ontwikkelingen bij Volkswagen, Frank Welsch, troost: de ID. Buzz wordt de vervanger van de Volkswagen Touran.

Volgens Welsch moet de ID. Buzz het MPV-segment nieuw leven inblazen door ‘emotioneel’ design. Volkswagen is langzaam aan het afbouwen van de huidige SUV’s. Zusje Alhambra van SEAT is al uit productie genomen, de Sharan wordt geschrapt en nu is er ook een opvolger voor de Touran. De ID. Buzz moet net als de MPV’s veel ruimte bieden. De TSI en TDI’s van de Touran moeten in 2022 plaats gaan maken voor de 374 pk sterke elektromotor van de ID. Buzz. De Touran heeft er dan 19 levensjaren opzitten.

Het busje krijgt LED koplampen die fietsers en voetgangers aan kunnen kijken, een AR Head-Up Display wat navigatie letterlijk op de weg projecteert en een touchpad stuur. Namen mogen in de ideeën want Volkswagen heeft nog geen naam voor de ID. Buzz. Duidelijk is in ieder geval dat de Touran gaat verdwijnen.

Bron: Autocar