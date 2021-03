SWAE 720S Widebody is helemaal af - Autoblog.nl

De SWAE 720S Widebody voegt niets toe wat je nodig hebt, maar wel wat wil hebben. Als je een 720S hebt, althans.

De afgelopen jaren hebben we afscheid moeten nemen van veel tuners c.q. veredelaars. Bedrijven die denken het beter te weten dan een fabrikant. Zo’n fabrikant moet een auto bouwen tegen een bepaalde prijs, een tuner heeft daarmee net iets meer vrijheid.

We zien dat veel tuners die betaalbare auto’s het lastig hebben, maar dat veredelaars in het hogere segment hun spreekwoordelijke garen spinnen. Dermate goed zelfs dat er nieuwe tuners opstaan die dure auto’s nog duurder, sneller en beter maken. Met de SWAE 720S Widebody mogen we een nieuwe tuner verwelkomen.

Eerste project: SWAE 720S Widebody

SWAE komt uit de VS en hun eerste project is een McLaren. Ze hebben zich niet bepaald ingehouden. We beginnen even met de uiterlijke wijzigingen. Met behulp van enorm veel koolstofvezel heeft SWAE 720S een veel serieuzere uitstraling. Bijna alles wat zwart is bij deze auto, is eigenlijk van carbon. De 720S is nu een stukje breder geworden, de voorspoiler is ‘meer aanwezig’ en de shirts geven nog meer optische breedte.

De velgen van de SWAE 720S Widebody zijn allesbehalve standaard. De maten worden er helaas niet bij vermeld, maar de fitment is welhaast perfect. Oh ja, voor wie het niet was opgevallen, er is nu een enorme spoiler op de bips van de auto. Het misstaat niet, want de raceauto’s hebben ook een dergelijke vleugel.

1.000 pk

Het zijn echter niet alleen maar de looks. Het is namelijk de bedoeling dat de SWAE 720S Widebody aanzienlijk sneller is dan het standaardexemplaar. Nu is er op ene @Wouter niemand die een nóg snellere auto wenst, maar het kan. De motor is nu de tuning goed voor 900 pk, op de wielen. Dat komt neer op meer dan 1.000 pk op de krukas. Wat er precies gebeurt aan de 4.0 V8, is niet duidelijk.

Sowieso mag de nieuwkomer wel iets meer uitleg geven met wat ze doen. Ten eerste ziet het eindresultaat er heel erg gaaf uit en klinken de specs veelbelovend. Ten tweede zijn we ook benieuwd wat het kost om van jouw reguliere jong gebruikte 720S en SWAE 720S Widebody te maken waarmee je in principe elke auto zoek rijdt.

Wanneer de onderdelen te bestellen zijn, is nog niet bekend.