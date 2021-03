Is deze Portimaoblauwe M3 Individual dan wel mooi? - Autoblog.nl

Zo’n Portimaoblauwe M3 Individual toont toch stiekem helemaal niet verkeerd?

De nieuwe BMW M3 is een beetje een ambivalente auto. Weinig auto’s hebben de afgelopen zoveel kritiek gekregen als de nieuwe M3 (en de M4). Het is een beetje als Pieter van Vollenhoven in het echt ontmoeten. Je weet dat je niet moet kijken, maar je doet het toch. Bij de M3 zijn het dan niet de oren die opvallen, maar de neus.

De neus is enkel en alleen om te chocqueren en dient verder geen functie. Missie geslaagd, want nu behandelen we wat verse persfoto’s met een Portimaoblauwe M3 Individual. Is deze configuratie dan wel mooi? Of beter gezegd, is het op deze wijze minder erg?

Portimaoblauwe M3 Individual

Voordat we de vraag beantwoorden, een kleine bekentenis. Als het puur om looks gaat, zijn M3’s niet mijn ding. Bij introductie vind ik ze altijd lelijk. Het ligt er altijd te dik op. Dan komen halverwege wat pakketjes, andere wielen en nog wat kleine opsmuk die de auto gaver maken. Daarnaast wen je aan het design en wanneer de M3 bij-na uit productie gaat denk je: wat een gaaf ding. Zo is het gegaan met de E36, E46, E90 en F30. Gaat dat met deze Portimaoblauwe M3 Individual ook zo zijn?

Het grootste nadeel met de neus is dat het geen doel dient. Die lelijke bochel van de eerste Panamera was dat mensen erin konden passen. Het lelijke spoilertje op de Audi TT was bedoeld om ongewenst overstuur te verminderen. De neus van een M3 dient alleen om te choqueren en op te vallen.

Fraai interieur

Maar met deze Portimaoblauwe M3 Individual lijkt het alsof we er al een beetje aan wennen. De kleurstelling heeft wel wat E36 M3-vibes. De kleur Portimaoblauw kun je op twee wijzes bestellen. In dit geval is het ‘BMW Individual Frozen Portimao Blau Metallic’. Een soort zijdemat-blauw met metallic-glitters erin. Het interieur is ook BMW Individual, namelijk Merino Elfenbeinweiss.

Uiteraard moet het je smaak zijn. Ondanks de gekke details, blijven de proporties wel spot on. Dus een goede afstand tussen vooras en stuurwiel, kleine frontoverhang en een iets te dikke bips. In technisch opzicht is de auto gelijk aan de reguliere BMW M3 Competition. Dus een zes-in-lijn met 510 pk.

Dus wat denk jij? begint het al een beetje te wennen? Is een Portimaoblauwe M3 Individual beter zo? Of moeten er nog steeds petities getekend worden? Laat het antwoord weten, in de comments!