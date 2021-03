Koop de meest protserige Nissan GT-R ter wereld - Autoblog.nl

De Nissan GT-R van Kuhl Racing heeft met de hand gegraveerde decoraties.

Dat Japanners auto’s kunnen bouwen die bij Europeanen in de smaak vallen is inmiddels wel bewezen. Wat dat betreft lijkt er dus niet echt een sprake te zijn van een cultuurkloof. Op het gebied van tuning is die er wel. De Japanse tuningcultuur is voor de gemiddelde Nederlander toch lastig te begrijpen. We moeten er meteen bij zeggen: waarschijnlijk krabben veel Japanners zich ook achter de oren bij het zien van sommige creaties.

We hebben hier weer een voorbeeld van een auto die aangepast is zoals alleen Japanners dat kunnen. De Nissan GT-R die je hier ziet is het werk van Kuhl Racing. En nee, dat is geen Duitse toko. Kuhl Racing is net zo Duits als Rauh-Welt Begriff. Japans dus.

De Nissan GT-R van Kuhl Racing beschikt over een weinig subtiele bodykit, maar dat is nog niet eens het meest opvallende aspect. Dat is namelijk de goudkleurige lak met extreem gedetailleerde versieringen. Deze zijn met de hand ingegraveerd in een basis van chrome, waar vervolgens een goudkleurige lak overheen gespoten is. Daar zijn dus heel wat manuren in gaan zitten.

In het interieur is betrekkelijk weinig aangepast, op Recaro-kuipstoelen en wat goudkleurige details na. Het interieur oogt dus nog steeds vrij basic. Het contrast met het exterieur kan daardoor bijna niet groter zijn.

Kuhl Racing heeft ook de aandrijflijn onder handen genomen. De 3,6 liter V6 is voorzien van twee nieuwe turbochargers, waardoor het vermogen uitkomt op 820 pk. Mocht het je nog niet opgevallen zijn: ook het uitlaatsysteem is flink aangepast. Het uitlaatsysteem komt – met de nodige omwegen – uit in drie centrale stortkokers.

Nadat Kuhl Racing de auto in 2016 toonde in de aanloop naar de Autosalon van Tokyo is deze GT-R blijkbaar in handen van een Arabier gekomen. Hij staat nu namelijk te koop bij Auto Deals in Dubai. De Japanners zijn toch niet de enigen die van extreme bling-bling houden. Het is duidelijk dat het een showauto is, want er staat nog maar 6.000 km op de teller. De vraagprijs is niet mals: die is omgerekend €361.000.

Foto’s: Auto Deals