Sweet, Aston Martin DBX wordt bulderende benzine-beul

De milieulobby zal wel balen als een stekker.

Over de DBX werd aanvankelijk namelijk gespeculeerd dat hij er alleen als elektrogebakje zou komen. Met deze move wilde Aston Martin naar verluidt vooral vrouwen aanspreken. De fairer sex zou namelijk wel in stijl en luxe rond willen kachelen, maar dan wel met een schoon geweten in een schone auto.

Maar dat idee is nu, in ieder geval deels, van tafel. Volgens Autobild komt de DBX namelijk ook gewoon als ouderwetse oliestoker op de markt. Een auto voor echte mannen dus, die geplette dino’s omzet in honderden pk’s. Sterker nog, de varianten met conventionele aandrijving komen eerst op de markt en daarna is het pas de beurt aan een hybride en tenslotte een EV.

We zagen de DBX in 2015 al in Genève, maar de introductie van de auto staat nu op de planning voor 2019. Op dat moment wordt ‘ie waarschijnlijk zowel beschikbaar met de AMG-V8 als de geblazen 5.2-liter grote V12 die we kennen uit de DB11. Waarom Aston nu kiest voor deze aanpak weten we trouwens niet. Het blijft natuurlijk een vrij klein merk, dus misschien hebben ze simpelweg nog wat meer tijd nodig om de elektro-techniek productieklaar te maken. Zo lang het maar niet de tweede Spyker D8/12 SSUV wordt, zijn wij tevreden.