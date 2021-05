Sweet, F1 eindbaas geeft protest Mercedes weinig kans - Autoblog.nl

F1 eindbaas Ross Brawn geeft het aangekondigde protest van Mercedes tegen de flexibele achtervleugel van Red Bull bij voorbaat weinig kans.

De Grand Prix van Monaco heeft de F1 wereld weer even op zijn kop gezet. Na de twee races op he Iberisch schiereiland leek het seizoen toch ‘gewoon’ weer op verstikkende Mercedes-dominantie uit te lopen. Dat is overigens nog steeds het meest realistische scenario, doch in het Prinsdom ging alles helemaal mis voor Das Haus. Het gevolg is dat onze Max en Red Bull nu de leiding van de twee WK’s in handen hebben.

Succesteam

Bij het succesteam van de laatste jaren zorgde dat duidelijk voor de nodige frustratie en misschien ook voor een beetje paniek. Bottas gooide zijn handschoenen weg nadat iemand van de andere kant van de garage zijn wheelgun gesabotteerd had. Het gerucht gaat dat de Fin nu echt vervangen gaat worden door Russell vanaf volgend jaar.

Red Bull geeft je flexibele vleugels

Hamilton gooide na matige prestaties het team dat hem zoveel gebracht heeft de afgelopen jaren pardoes onder de bus. Naar verluidt zijn ook zijn contractonderhandelingen voorlopig weer gestrand. Teambaas Toto Wolff tenslotte wil graag dat de FIA even meehelpt de orde te herstellen, door Red Bulls vermeend flexibele achtervleugel in de ban te doen.

Dreigement tot protest van Mercedes

Nou was men daar toch al mee bezig, doch voor Mercedes bleek de urgentie plotseling groter te zijn na de madelijke nederlaag in Monaco. Wachten op de Grand Prix in Frankrijk wil men niet meer. Toto Wolff ‘beloofde’ dat als de flexibele vleugels in Bakoe weer gebruikt worden, zijn team een protest in zal dienen. En als dat niet het gewenste resultaat heeft, dan gaan de gekrenkte Duitsers naar het International Court of Appeals. Het resultaat van de race in Azerbeidzjan zou dan lang onzeker kunnen blijven. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest.

Sappig

De saga werd al sappiger, toen Red Bull aankondigde een ‘tegenaanval’ op Mercedes te plaatsen mocht de soep inderdaad zo heet gegeten worden als die is opgediend. Jullie een protest tegen onze achtervleugel, dan wij een protest tegen jullie voorvleugel. Dat was althans de boodschap van Helmut Marko aan zijn landgenoot Toto Wolff.

Inmiddels heeft ook Ross Brawn, technische eindbaas van Liberty Media, zijn mening gegeven over de gang van zaken. Ross lijkt daarbij aan de kant van Red Bull te staan. Op de vraag of hij denkt dat een protest van Mercedes tegen de uitslag van de race in Bakoe een kans heeft, antwoordt hij als volgt:

No I don’t think so. I think the FIA have been pretty consistent with their approach. I’d be amazed if the stewards go against the opinion of the FIA. Ross Brawn, is zelf ook best flexibel

Oude wijn, nieuwe zak

De voormalig honcho bij Benetton, Ferrari, Honda, Brawn GP en Mercedes put ook uit zijn eigen ervaring op het gebied van buigende vleugels. Volgens Ross is er niks nieuws onder de zon:

I think this is probably flexi rear wing version 27. In 40 years of motor racing, I’ve been through this many times. I can remember Patrick Head jumping on our front wing in parc ferme because he considered that it wasn’t stiff enough. He wanted to demonstrate to Charlie [Whiting, rust in vrede] that it wasn’t stiff enough, so he actually stood on it and bounced up and down to demonstrate how flexible it was. One person’s view of it being too flexible, is another person’s view of it being OK, and that’s why we have the tests. But within the normal compliance of the structure, I don’t see a problem. Ross Brawn, heeft al wat rondjes om de kerk gemaakt

Waarvan akte. Onze held Max Verstappen kan dus gewoon even winnen in Bakoe en de druk op Mercedes nog iets verder opvoeren.