Super toll! Er komt een Porsche Taycan Sport Turismo - Autoblog.nl

De Porsche Taycan Sport Turismo GTS wordt een Cross Turismo die iets te vaak ‘get, get get get low when the whistle blow’ heeft gehoord.

Porsche is lekker bezig met elektrificatie van het modellengamma. De Taycan is inmiddels vergezeld van de Taycan Cross Turismo. Spoedig zal ook de elektische Macan (naast nieuwe Macans met benzinemotor) op de markt komen. Op den duur is het de bedoeling dat vrijwel alle Porsches elektrisch worden, opdat de 911 wel een รฉchte motor kan houden. Of onze groene powers that be ons benzinehoofden dat plezier gunnen is nog maar de vraag. Doch het streven van Porsche is in ieder geval nobel.

Nou is de Taycan dus een splinternieuw concept voor Porsche. Doch dat wil niet zeggen dat het modelgamma minder uitgebreid en voor de leek minder onbegrijpelijk is dan bij andere Porsches. Bij de Taycan kan je kiezen voor de ‘Taycan’ met RWD als instapper. Tenminste, als je niet de Cross Turismo wil, want dan is de Taycan 4 de instapper. Een stapje hoger staat de Taycan 4S, dan de Taycan Turbo en de Taycan Turbo S. Hoger slaat daarbij vooral op meer vermogen, want met de mindere goden kan je zomaar meer range hebben.

Spoedig wordt er aan deze cijfer- en letterbrij nog een extra combinatie toegevoegd, in de vorm van de GTS. Afhankelijk van het model weet je bij Porsche dan dat je ongeveer in het midden van de range zit. En dat er een extra sportief randje aan je auto kleeft. Alcantara en zwarte velgen enzo, je kent het wel. Doch uit uitgelekte info van dichtbij de Quelle, kunnen we opmaken dat de Taycan GTS daadwerkelijk iets extra’s toevoegt aan het Taycan-gamma. We hebben het dan over de Taycan Sport Turismo GTS. Jawel, Sport Turismo zoals bij de Pana dus, niet Cross Turismo.

Een en ander is geplaatst op het Tesla-minnende InsideEVs via een forum. De forum-post en enige info over die post in het bericht zijn inmiddels verwijderd. Dit omdat er herleidbare info instond naar de man in Duitse regenjas die het nieuws gelekt heeft. In zo’n geval weet je tenminste dat het allemaal betrouwbaar nieuws is. Wat de Taycan Sport Turismo GTS allemaal gaat brengen is de vraag. Wij denken echter dat je mag hopen op een Cross Turimso ontdaan van zijn offroad-pretenties. Affengeil!