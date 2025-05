Systeem in jouw auto ”dat iedereen haat” kan verbannen worden

Je hebt de functie vast eens vervloekt. Politici gaan zich er nu mee bemoeien.

Ik zal eerlijk zijn: ik heb niet zo’n probleem met het systeem waar we het in dit artikel over gaan hebben. Als het inderdaad doet waarvoor het is bedoeld, is het een prima uitvinding. Tevens biedt het meer stilte in de cabine wat in de meeste auto’s prettig is. Maar toch is er blijkbaar genoeg tegenstand tegen het start/stop-systeem.

Even voor de lezers die zich uitsluitend in auto’s van voor de eeuwwissel laten vervoeren: het start/stop-systeem zorgt ervoor dat de verbrandingsmotor bij stilstand wordt uitgeschakeld. Zodra je weer wilt wegrijden, komt de motor weer tot leven alsof je de sleutel omdraait. Je herkent het systeem aan de letter A met een ronde pijl eromheen. Het doel van het systeem is natuurlijk brandstof besparen.

Start/stop-systeem onder vuur

Meer dan tien jaar geleden schreven we al wat over de irritaties die het systeem bij automobilisten oproept. Voor die mensen komt Lee Zeldin op. Sinds begin dit jaar is hij de baas van EPA, de Environmental Protection Authority. Dit onderdeel van het Witte Huis heeft als doel om ”de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen”. De eindverantwoordelijke van de EPA is dus tegen het start/stop-systeem dat juist goed zou moeten zijn voor Moedertje Natuur.

Zoals dat tegenwoordig in de politiek gaat, deelt Zeldin zijn mening op X. Hij schrijft: ”Start/stop-technologie: waarbij je auto stilvalt bij elk rood licht zodat bedrijven een klimaatparticipatietrofee krijgen. EPA heeft het goedgekeurd en iedereen haat het, dus dat gaan we oplossen.”

Wat Zeldin precies bedoelt met ”oplossen” wordt niet duidelijk. Een logische aanname is een complete verbanning van het start/stop-systeem in de Verenigde Staten. Zeldin doelt op een ”klimaatparticipatietrofee”. Daarmee bedoelt hij vermoedelijk dat het systeem een minder groene gedachte heeft dan wij denken. De uitstootcijfers zijn natuurlijk een stuk gunstiger door het uitvallen van de motor bij stilstand. Daar zouden autofabrikanten handig gebruik van maken.

Bespaar je écht brandstof met het start/stop-systeem?

Klopt het wel wat het vriendje van Trump zegt? Nou, als we onderzoek van de ADAC geloven niet. De Duitse ANWB zegt dat als je het start/stop-systeem goed gebruikt, je in het stadsverkeer tot 15 procent brandstof kunt besparen. Wanneer gebruik je het start/stop-systeem goed? Het uitvallen van de motor heeft pas zin wanneer je minimaal 30 seconden stilstaat.

Goed, ik heb persoonlijk dus niet zo’n probleem met een motor die bij een rood stoplicht even uitvalt, maar daar denken anderen anders over. Voor die mensen wil ik zeggen: je kunt het systeem ook gewoon uitzetten hè. Zo, dan kunnen Trump en zijn collega’s nu verder gaan met het vergallen van de auto-industrie.