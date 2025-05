23 jaar oude hot-hatch met V6 wordt nieuw leven ingeblazen!

Het krankzinnige project krijgt nu een vervolg!

Wat moet het heerlijk zijn geweest om als autoblogger te leven in 2005. De industrie ziet er overzichtelijk uit zonder controversiële onderwerpen zoals we die nu kennen. Het schrijven van een artikel was kennelijk ook een stuk simpeler. Dat blijkt uit het bericht over de release van de Nissan Micra 350SR. Alvast onze excuses voor de beeldkwaliteit van destijds.

In 2002 wil Nissan weten wat er allemaal mogelijk is met het kleintje. Brits toerwagenraceteam Nissan GB wordt aan het werk gezet en bouwt een Micra K12 om tot de 350SR. De circuit-Micra krijgt een 3,5-liter V6 van de Murano met cilinderkoppen van de 350Z en Nismo-nokkenassen als vervanger van de originele krachtbron én de achterbank die goed is voor 310 pk en 363 Nm. Dankzij een gewicht van 1.200 kilo zit ie in vijf seconden aan de 100 km/u en de topsnelheid is 250 km/u.

De Micra 350SR in 2025

Ondanks dat de sfeer nu wat somberder is bij Nissan verliest het merk gelukkig niet zijn gevoel voor humor. Voor zijn 23e verjaardag krijgt de Nissan Micra 350SR een opfrisbeurt. Waarom de 23e verjaardag? Nou, in het Japans spreek je de 2 uit als ‘Ni’ en de 3 als ‘San’. Tevens is het een manier om alvast wat van de aanstaande Micra te laten zien. Win-win!

Nu verwacht je misschien dat Nissan de zespitter heeft ingeruild voor een verstandige hybride of volledig elektrische krachtbron. Nee hoor: de 3,5-liter V6 blijft gewoon achterin liggen! In plaats daarvan zijn Europese Nissan-ontwerpers bezig geweest met het verwerken van de ontwerptaal van de aanstaande Micra op het oude racebakje.

Onderdelen van de Micra EV en het Concept 20-23 die terugkomen op de stokoude conceptauto zijn de ronde koplampen en het silhouet. De voorverlichting laat het nieuwe ‘=III 23’-lichtmotief zien dat ook wordt gebruikt op de nieuwe Leaf. De achterlichten zijn dan weer een hoedtik naar de 300ZX en de wielen zijn afkomstig van de 350Z.

Aan de binnenkant zijn er een paar aanpassingen die 23 jaar geleden nog niet hadden gekund. Er zijn nieuwe stoelen met raceharnassen en een 9-inch touchschermpje met Apple Carplay- en Android Auto-connectiviteit voor het infotainment. Nissan zegt dat je wel muziek kunt luisteren dankzij nieuwe speakers, maar dat kun je maar beter alleen doen wanneer je aan het cruisen bent of stilstaat. De motor blijft namelijk een orkaan aan geluid maken in de uitgeklede cabine.

Vandaag maakt de vernieuwde Nissan Micra 350SR zijn debuut tijdens de SMMT-testdag op Millbrook Proving Ground in Engeland. Dikke kans dat je de opgefokte Micra op nog wat andere evenementen kunt tegenkomen. Nu nog een nieuwe Renault 5 met zo’n krachtbron.