Vernieuwde Peugeot 408 is enigszins verwarrend

De vernieuwde Peugeot 408 kan een beetje werken. Maar het is wel een prima vervoersmiddel. Lekker nuchter ook.

Peugeot heeft zeer herkenbare namen. De combinatie van cijfer-nul-cijfer maakt het zeer herkenbaar voor iedereen. De eerste cijfer geeft de positie in de range aan. Het derde cijfer gaf vroeger aan hoe ‘nieuw’ het vortuig was, hoe hoger het nummer, hoe recenter de auto.

Tegenwoordig gaat Peugeot niet verder dan ’08’. Ook zijn er modellen met twee nullen in het midden. Maar ja, met zoveel nieuwe extra modellen, kan het zijn dat je een naam onjuist of dubbel moet gebruiken. Dat is vandaag het geval. Het gaat om de Peugeot 408. Dat is niet de opvolger van de 407, dat was de 508. Nee, de 408 is een nieuw model, maar ook een bestaand model. Dat onlangs is gefacelift. We gaan het uitleggen.

Vernieuwde Peugeot 408

Wij krijgen binnenkort in Europa een Peugeot 408, een soort crossover coupé op een C-segment platform. Deze rijdende zetpil zal ook naar Europa komen. Voor China heeft Peugeot echter al een Peugeot 408 en dat is een heel ander beestje. Het is namelijk een hele keurige – wellicht wat duffe – compacte sedan. Het moddeletje kwam destijds in 2014 op de markt.

Het is inmiddels 2022 en tijd voor een facelift. Het is de niet de eerste keer. In 2018kreeg het model een lichte opfrisbeurt. De vernieuwde Peugeot 408 voor 2022 is behoorlijk gewijzigd. In plaats van een vorige generatie 308, maar dan met kont, staat hier overduidelijk een moderne Peugeot die zo in Nederland in de showrooms zou kunnen staan. Laat je niets wijs maken, want deze auto staat nog op het EMP2-platform waar de vorige generatie 308 (T9) op stond.

Achterzijde

Ook aan de achterzijde is daar eigenlijk niets van te zien dat dit een oude 308 is. Peugeot heeft er flink werk van gemaakt. Meestal beperkt men zich tot de voorzijde van een auto, maar in dit geval krijg ook de bips een rigoreuze make-over.

In het interieur zijn de wijzigingen wat subtieler. Van een afstandje ziet het er op zich wel goed uit, maar de Chinese 408 is aanzienlijk minder modern en hoogwaardig in vergelijking met de 408 die wij gaan krijgen.

Qua aandrijflijn zit je op zich wel goed. De 1.6 viercilinder turbomotor levert 170 pk en brengt de krachten middels een automaat met dubbele koppeling over op de voorwielen.

Gewoon keurig, dus. Wel grappig, in tijden dat 1.0/1.2 driecilinder-torretjes de norm zijn, is zo’n 1.6 turbo met 170 pk een ‘dikke’ motor. De vernieuwde Peugeot 408 wordt gebouwd door Dongfeng-Peugeot en kost aldaar 16.848 euro.

