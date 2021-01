Tailor Made Ferrari 488 Pista schittert in eenvoud - Autoblog.nl

Zo simpel kan mooi zijn. Of zo mooi kan simpel zijn? In ieder geval is de subtiele kleurstelling door Tailor Made een goede zet voor deze Ferrari 488 Pista.

Je kunt tegenwoordig niet uniek genoeg zijn. In de regionen van de betere supercars is dat ook best te begrijpen. Als jij in een vinexwijk een Ferrari 488 GTB neerzet, is de kans klein dat je buurman dezelfde heeft. Er zijn regio’s in de wereld waar je alleen echt opvalt met je auto als je een bijzondere kleurstelling kiest.

Personalisatie

Het kan ook gewoon ermee te maken hebben dat je extra wil investeren in een bijzondere specificatie. Niet eens om op te vallen, maar omdat er bij de meeste merken wel een miljoen opties zijn. Neem Ferrari. Bij hen kun je alles bestellen wat je wil en de studio ‘Tailor Made‘ zal de auto, zoals de naam al zegt, als een maatpak om je heen bestellen. Precies zoals jij hem wil.

Historisch

Wat Ferrari trouwens graag voor je doet: je Tailor Made-creatie baseren op iets historisch. Het merk toont dan ook een Ferrari 488 Pista die bij Tailor Made langs is geweest om uniek te worden. Toch staat uniek niet hand in hand met opvallend. De Tailor Made Pista is zelfs opvallend eenvoudig.

547

De auto is ‘gewoon’ Ferrari-rood (Rosso Corsa) en daar lijkt het al mee op te houden. Toch is er meer. De Ferrari 488 Pista door Tailor Made heeft een streep door het midden van de auto en het onderste vlak van de zijkant is grijs. Daarnaast is het racenummer ‘547’ toegevoegd op de zijkant en voorkant. Dat verraadt het al snel: deze auto grijpt inderdaad terug naar de geschiedenis.

340MM Spider

Het gaat namelijk om de Ferrari 340MM Spider Vignale uit 1953. Deze speciale versie van de 340 werd gebouwd voor de racerij en reed dan ook in zijn debuutjaar de Mille Miglia. Die won Ferrari met de 340MM met racenummer 547 in 1953. De auto was een lichtgewicht, wat meer gestroomlijnde variant van de 340 Spider, ontworpen en gebouwd door Pininfarina en Vignale.

Heden ten dage

Nu duikt deze livery dus weer op nu er een Ferrari 488 Pista rondrijdt die door Tailor Made gebouwd is als replica van de 340MM. Zoals gezegd is hij Ferrari-rood, zoals elke raceauto was in de vroege jaren van Ferrari. Het grijze vlak aan de zijkant is ook een knipoog naar de 340MM en diens ijzerkleurige panelen aan de zijkant. De wielen zijn ook een soort rvs-grijs, omdat chromen veelspaaks wielen de norm was in de fifties.

Van binnen

Uiteraard is het grote verschil dat de Pista een coupé is en de 340MM een cabriolet, maar dat weerhield Tailor Made er niet van om de Ferrari 488 Pista te voorzien van dezelfde bekleding als zijn voorbeeld. In dit geval een interieur met veel zwart, maar met de stoelen en details in de deuren en middenconsole in beige/cognackleurige bekleding. Een mooi contrast.

Ferrari heeft de auto gepresenteerd onder een mooi setje studiolichten. De auto is echter voor een klant die hem ook wel eens in het daglicht heeft getoond. De klant in kwestie, trouwe klant van zowel Ferrari als Tailor Made, kun je vinden op Instagram.