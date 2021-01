VinFast is terug en heeft het eindelijk begrepen - Autoblog.nl

Een nieuw merk opstarten en dan lauwwarme BMW’s met dikke benzinemotoren serveren, dat leek geen zoden aan de dijk te zetten. VinFast snapt het dit keer beter en geeft ons iets wat meer op het merk van vandaag en morgen lijkt.

VinFast werd aan ons gepresenteerd in 2018. Het idee was heel simpel: de automarkt van Vietnam op de kaart zetten. Het Aziatische land had namelijk weinig exportproducten op vier wielen, maar daar moet met het nieuwe merk VinFast verandering in gebracht worden. Het merk wordt gerund door de ex-Vice President van GM, James DeLuca.

Twee jaar later lijkt er van dat ‘Vietnam op de kaart zetten’ nog niet veel terecht te komen. In Vietnam zelf lijkt het balletje te zijn gaan rollen. In eigen land rollen er VinFasts van de band, klaar voor de verkoop. Het gaat om vier modellen, de Fadil, de Lux A2.0, de Lux SA2.0 en de President. De verkopen lijken vooral bij de Fadil te liggen en dat klinkt logisch. De kleinste VinFast komt ons namelijk verdacht bekend voor.

Pininfarina design

Wat VinFast namelijk juist sterk maakt en maakte is het design van de overige drie. De Lux A2.0 is een sedan die het moet opnemen tegen de Audi A6, BMW 5 Serie en Mercedes E-Klasse. De Lux SA2.0 is een SUV die het moet opnemen tegen de Audi Q7, BMW X5 en Mercedes GLE. Die laatste is dan ook letterlijk een BMW X5 (F15) onder de carrosserie. In het geval van de President wel met een lekker dikke V8. Dit alles in een bijzonder ontworpen koets die voor een nieuw merk toch wel erg strak gelijnd is. Dit is te danken aan Pininfarina.

Niet voor de toekomst

Wat VinFast een beetje vreemd maakt en daarom misschien wel niet rijp voor export is de strategie. In 2018 was zo’n beetje elke Aziatische startup gericht op grootschalig elektrisch rijden aan te man krijgen. VinFast en hun twee luxe slagschepen hadden echter nog een benzinemotor aan boord. Geen hybride-ongein, niks. Zo kan je een merk vandaag de dag eigenlijk niet verkopen. Daar brengt geen Pininfarina-design verandering in.

Poging twee

VinFast neemt echter revanche en dit keer lijken ze het begrepen te hebben. Het merk komt met drie SUV’s/crossovers op de proppen. Dat is stap één in deze crossoverwereld: meedoen met de trends. Ook zijn alle drie de modellen zo te zien geen BMW-liflafjes meer. Het zijn uniek ontworpen auto’s voor het C-, D- en E-segment. Belangrijker voor de bedoelde wereldheerschappij: ze komen alle drie als EV!

VF31

Laten we beginnen met het C-segment. De auto in kwestie heet VF31. Niet een hele inspirerende naam en ook niet te verwarren met de F1-auto van Haas in 2031. Pininfarina heeft keuzes moeten maken in dit ontwerp en dat valt te zien: echt aantrekkelijk is anders. Wel is de signatuur van VinFast te zien in de vorm van de grille met de V-vorm die doorloopt in dunne koplampen. De VF31 wordt de instapper en de specs passen daarbij. C-segment is echter vrij optimistisch, omdat de auto slechts 100 millimeter langer is dan bijvoorbeeld de Hyundai Kona wat technisch gezien een B-segment SUV is. De VF31 meet 4.300 millimeter met een wielbasis van 2.611 mm.

Om de vergelijking met de Kona compleet te maken: de VF31 gaat alleen beschikbaar worden als EV. De specs zijn ‘voldoende’ mits hij in de prijsklasse van de Hyundai Kona Electric en dergelijken kan terechtkomen:

85 kW (115 pk)

190 Nm

42 kWh accupakket

300 km actieradius

VinFast gaat met alle drie de auto’s proberen in te spelen op luxe, waardoor die prijsvergelijking met de Kona een lastige kan gaan worden. Prijzen zijn overigens nog niet bekend. Het betekent wel dat je veel krijgt. In de VF31 krijg je een verticaal scherm dat 10 of 12,8 inch meet. Ook krijgt hij stoelverwarming én ventilatie. Ook een aircosysteem met HEPA-filter zit standaard op de modellen van VinFast. Er zijn echter meer zaken die de auto’s van VinFast qua technologie op niveau zetten, daar komen we later even op terug.

VF32

In het D-segment vinden we de VinFast VF32. Wat direct te zien is: VinFast gaat voor een familiegezicht met design-‘signaturen’, terwijl elk design enorm van elkaar verschilt. Zo is de VF32 niet gewoon een VF31 ‘XL’ maar een uniek smoelende auto. Qua afmetingen is de VF32 wél een VF31 XL: hij is 4.750 mm lang met een wielbasis van 2.950 mm.

Specs van de VF32 zijn wel wat flinker:

300 kW (408 pk)

640 Nm

90 kWh accupakket

504 km actieradius

Daarmee is het ineens een zeer vergelijkbare auto met onze welbekende Europese rivalen als de Mercedes EQC en Audi e-tron. Er komen twee goedkopere versies: eentje met een gehalveerde elektromotor (150 kW/204 pk en 320 Nm) en de VF32 gaat ook beschikbaar worden met een benzinemotor. Een relatief bescheiden 2.0 viercilinder met 189 pk en 280 Nm.

Verder krijgt de VF32 alles wat de VF31 ook heeft qua luxe, maar dan met een 15,4 inch groot scherm en LED-sfeerverlichting die van kleur kan veranderen. Ze lijken echt al hun pijlen gericht te hebben op de Duitse drie.

VF33

De grootste, duurste en meest luxueuze van de drie modellen van VinFast is de VF33. Opvallend genoeg is dit níet de VinFast die je moet hebben als je de dikste specs wil, aangezien deze de ‘gehalveerde’ motoren van de VF32 krijgt. Dat zorgt er wel voor dat de actieradius met 550 km ruim voldoende is.

150 kW (204 pk)

320 Nm

104 kWh accupakket

550 km actieradius

Ook hier kun je eventueel opteren voor een benzinemotor: de (waarschijnlijk zelfde) 2.0 levert in de VF33 228 pk en 350 Nm.

Ook luxe is bij de VF33 aanwezig met hetzelfde 15,4 inch scherm als de VF32. Deze is verticaal, centraal geplaatst en neemt ook de rol van de tellers voor je neus over. Tesla Model 3, vraagteken? Naast het prominente scherm heeft de VF33 een panoramadak van 2,63 vierkante meter met een anti-UV-laag die 99 procent van de UV-straling kan tegenhouden. Ook krijgt de VF33 geavanceerde LED-matrix techniek in de koplampen.

Meer

Dan nog even wat zaken die gelden voor zowel de VF31 als de VF32 en VF33. VinFast is namelijk hard aan het werk geweest om de auto’s goed te kunnen laten presteren op het gebied van autonoom rijden. Alle VinFasts krijgen daarom LiDAR-techniek aan boord, wat we eerder hebben gezien bij Volvo (en de iPhone 12 Pro heeft ook een LiDAR-sensor). Deze lasertechniek kan de omgeving scannen en als data doorsturen. 14 camera’s kunnen objecten op afstanden van tot en met 687 meter herkennen in de VinFast SUV’s. De technologie is volgens VinFast uniek omdat de auto werkt met een soort 3D-kaart in zijn eigen database. De LiDAR-data wordt gebruikt om de omgeving voor de auto als een simulatie te laten werken. Zo kan de auto in die 3D-kaart automatisch inparkeren en een feature die doet denken aan Tesla’s Summon.

Ook voor andere zaken pakt VinFast oude functies en verbetert deze op hun eigen manier. Denk aan een persoonlijke assistent. Biometrische gegevens als gezichtsherkenning. AI om de features van de auto precies aan te passen aan jouw behoeftes. De lijst gaat maar door en door en het klinkt veelbelovend. Als kers op de taart mogen alle modellen van VinFast rekenen op een vijfsterrenscore bij zowel de NHTSA in de VS als de Euro NCAP.

Dat laatste bewijst tevens dat VinFast klaar is voor internationaal gaan. De VF-serie moet hun exportproduct worden. Er is al min of meer bevestigd dat ze alle drie naar de VS gaan, maar met de beoordeling van de Euro NCAP lijkt ook voet op Europees grondgebied zetten een volgende stap. Zou jij een VinFast overwegen?