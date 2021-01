Deze modellen van Audi gaan ons verlaten - Autoblog.nl

Iets wat er aan zat te komen lijkt nu min of meer bevestigd door Audi CEO Markus Duesmann: een aantal modellen van Audi zijn niet rijp voor de elektrische revolutie.

De Duitse drie lijken er een sport van gemaakt te hebben: wie kan de meeste niches vullen? Zodra er een gaatje is, kan er een SUV-model ingeplakt worden. Neem Audi. Het begon overzichtelijk met de Q7, een gigantische SUV. Daar kwam de ook nog wel logische Q5 bij en goed, de Q3 snappen we ook nog wel. Ondertussen is het gamma bomvol met de Q2, Q3, Q3 Sportback, Q5, Q5 Sportback, Q7, Q8 en de elektrische e-tron en aankomende Q4 e-tron. Je zou zelfs de A1 Citycarver mee mogen rekenen. Chaos!

Inkrimpen

Deze SUV-gekte vindt overigens plaats naast het ‘reguliere’ gamma waar de nummers A1 en A3 tot en met A8 ook bestaan. Het gamma van Audi is enorm groot en dan lukt het gewoon niet om alles tot een succes te maken. Kleine spoiler: bij de SUV’s is er geen sprake van inkrimpen. Nee, het zijn dan de modellen van Audi die een te kleine kopersgroep vinden. De gouden regel der petrolheads: is het leuk, dan is het een verkoopfiasco. Datzelfde geldt hier.

TT

Je raadt het al: CEO Markus Duesmann heeft min of meer bevestigd dat het doek valt voor de Audi TT. Het is meer de kogel door de kerk: omdat er een grote donderwolk hangt boven zowel de TT als het segment waarin deze opereert, kan de auto alleen blijven bestaan met een grote metamorfose. Ja, de termen ‘compacte elektrische crossover’ en ‘TT’ zijn al door bronnen in één zin gebruikt.

Er is meer

We blijven het jammer vinden van de leuke compacte sport-Audi, maar er zijn meer modellen van Audi die min of meer op death row geplaatst worden. Eentje daarvan is relatief opvallend. Waar de TT een wijziging aan de ene kant van het spectrum is, gaat Audi aan de andere kant van dat spectrum de A1 de deur wijzen.

A1: niet het gehoopte succes

Dat is raar, want er is toch een flink aantal van de premium Polo verkocht. Nou zal dat vooral de eerste generatie zijn die het langst in productie is geweest, want de nieuwe generatie laat zien dat het segment der kleine auto’s in de premiumklasse ook niet is wat het geweest is. De reden voor Duesmann om de stekker eruit te trekken in het geval van de A1 is het ‘het model’: Audi wil zich gaan richten op wat meer hoger in de markt geplaatste auto’s in hogere segmenten. Dan moeten die kleintjes het veld ruimen.

Een ander probleem is simpelweg de prijs. Hier in Nederland (niet helemaal representatief natuurlijk) kost hij alles vanaf 27.000 euro en dan krijg je hem zoals onderstaand.

Met een beetje opties om hem leuk te maken zit je al snel op 35.000 euro en als je écht je best doet kun je de Audi A1 aankleden tot 52.000 euro. Dat zijn bedragen waarmee je niet vast wil blijven zitten in het B-segment. Helemaal niet omdat het geen SUV is. En nee, we noemden net de A1 Citycarver, maar dat is ook maar nauwelijks een SUV.

Q2-succes

Want volgens de logica ‘te klein is te duur’ en ‘hogere segmenten’ zou dan ook de ‘echte’ A1-SUV, de Q2, de laan uit gestuurd moeten worden. Dat doet Audi niet. In de crossover-klasse konden ze de prijzen dichter bij concerngenoten houden (SEAT Arona, Skoda Kamiq etc.) en de Q2 slaat relatief gezien aan. Jammer voor de A1, maar men maakt al snel de switch naar de Q2. Die als ‘grote crossover’ zijn premium-naam waar kan maken. De wondere nieuwe wereld.

R8?

Dan nog dat andere problemenkindje van Audi, de R8. Het bewijs dat een relatief zakelijk en ‘saai’ merk als Audi het gewoon in zijn mars heeft om één van de laatste natuurlijk ademende V10-motoren te bouwen. Qua marketing en conformeren aan de eisen is het echter een ramp. De R8 heeft volume als voordeel: omdat er relatief weinig van gebouwd en verkocht worden, kan het allemaal uitgebalanceerd worden.

Fanbase

De R8 heeft namelijk een fanbase, die niet in de laatste plaats bestaat uit ex-CEO Bram Schot en huidige CEO Markus Duesmann. Die zouden de R8 ook niet graag zien verdwijnen. Duesmann zegt dan ook dat ze alles er aan gaan doen om de R8 te laten bestaan. Wel wordt ook hier gesproken van ‘versies’, wat kan variëren van hybride aandrijving tot een volledig elektrisch model.

Elektrische toekomst in 15 jaar

Nu we het toch hebben over volledig elektrisch: met de e-tron nu al bijna drie jaar onder ons, de Q4 e-tron en e-tron GT aanstaande en nog meer op de planning, gaat Audi ook kijken naar de shift naar volledig elektrisch. Er zijn momenteel plannen in de maak om Audi, op zijn laatst over 10 of 15 jaar, alleen maar elektrische modellen te laten verkopen. Dit uiteraard vanwege de druk opgelegd om de milieueisen te halen. We zitten min of meer een decennium af van de deadline voor een aantal landen (2030) en Audi wil wel zijn producten aldaar aan de man krijgen.

Een hoop plannen die een paar modellen van Audi de kop gaan kosten. We gaan zien hoe het loopt. (via Auto Motor und Sport)

Met dank aan Hans voor de tip!