Tanken wordt weer goedkoper

De brandstofprijzen dalen al weer een paar weken. De grens van twee euro voor een liter diesel is geslecht. Goedkoper tanken dus!

Ja niets zo veranderlijk als de brandstofprijzen. We moeten natuurlijk allemaal elektrisch gaan rijden, maar daar hebben we helemaal geen zin in. Dus blijven we die tank lekker vol gooien bij de plaatselijke witte pomp of voor een prikkie over de grens.

Daar is de prijs voor zowel diesel als benzine al onder de twee euro, maar ook de landelijke adviesprijzen voor een liter diesel hebben nu de twee euro grens doorbroken. Naar beneden wel te verstaan. Vandaag is die gemiddelde prijs namelijk 1,992 euro voor een liter diesel.

Goedkoper diesel tanken

Die dieselprijs is al een week of zes langzaam aan het dalen. Belangrijk onderdeel van die prijs is natuurlijk de prijs van een vat olie. Die zakte afgelopen woensdag zelfs onder de 80 euro voor een vat Noordzeeolie, de laagste prijs sinds juli.

De olieprijs is een wereldprijs. Dus de reden van de daling moet je ook ver over de grens zoeken. In dit geval zijn er veel twijfels over de economie van de Verenigde Staten en China. De economie in het laatste land hapert en lijkt maar niet te herstellen na de heftige coronatijd daar.

De rente in de VS gaat naar verwachting ook verder omhoog om de inflatie te remmen en ook dat is een teken dat de economie daar niet goed draait. Een niet goed draaiende economie betekent minder vraag naar olie en dus een lagere prijs aan de pomp.

Accijns

Dat de Nederlandse prijs aan de pomp lastig te vergelijken is met het buitenland komt door het grote deel dat accijns uitmaakt van de literprijs. De voorgenomen accijnsverhoging op 1 januari 2024 lijkt niet door te gaan, maar wat verder met de accijnzen gaat gebeuren zal zeer zeker bepaald worden door de verkiezingsuitslag van 22 november.

Dus of er accijnsverhogingen of verlagingen komen kun je zelf nog een klein beetje beïnvloeden. Voor een weloverwogen keuze op dat vlak hieronder nog even een lijstje met linkjes naar de verkiezingsprogramma’s.

Alle verkiezingsprogramma’s op een rij: