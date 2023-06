Tanken over de grens loont weer

We zijn weer terug bij af. Tanken over de grens is geen gek idee meer.

Geniet nog even van deze maand met de volle accijnskorting op benzine en diesel. Want over dik twee weken is het afgelopen. En dat ga je meteen voelen in de portemonnee. Het zit er al een tijdje aan te komen en toch is het pijnlijk. Vanaf 1 juli is het weer huilen als je aan de pomp staat. Zeker als je een (onzuinige) auto hebt met een grote tankinhoud. Zoals een Range Rover of een Mercedes G-klasse..

Tanken over de grens

Op dit moment zijn de prijsverschillen met onze buurlanden niet mega groot. In België tank je voor zo’n tien cent per liter minder dan bij ons als het gaat om benzine. In vergelijking met Duitsland is de prijs ongeveer gelijk. Dat is vanaf 1 juli wel anders.

Door afbouwen van de korting gaat de benzineprijs in een klap met 17 cent omhoog. Ook diesel is straks 12 cent per liter duurder. De verschillen met de grensstreek worden groot, zeker in vergelijking met België. Mits je in de buurt woont van de grens is omrijden aantrekkelijk. Volgens Nu.nl kan het per 1 juli al 12,50 euro op een tank schelen als je in België peut haalt. De berekening is gemaakt met een tankinhoud van 50 liter. Reken jezelf echter niet rijk, hoe verder je van de grens woont hoe minder groot het voordeel is. Afhankelijk hoe zuinig je auto is kan het wel de moeite zijn om even een rekensommetje te maken.

Benzineprijzen 1 juli

Juli is nog enkele weken van ons verwijderd. Pak je de brandstofprijzen van vandaag erbij dan ziet het er toch wel pijnlijk uit. Euro95 gaat met de adviesprijs van 1,97 naar 2,14 euro per liter. Aan premium 98 tanken hangt nu een adviesprijs van 2,12 euro per liter. Dat kost je dan 2,24 euro per liter. Diesel gaat van 1,66 euro per liter naar 1,78 euro per liter.

Nu is dit gebaseerd op de adviesprijzen. Lokaal tanken is nog altijd een stuk voordeliger. In 2022 hadden we te maken met recordprijzen voor brandstof. Laten we dat soort praktijken niet in 2024 krijgen, pretty please. Meer dan 2,5 euro per liter voor benzine is toch een aanslag op je portemonnee. Zeker als je veel kilometers maakt.

Het is te hopen dat de benzineprijzen een beetje stabiel blijven en, liever nog, zakken. Én dat het kabinet het hierbij laat en niet per 1 januari 2024 de korting helemaal wegneemt. Want in dat geval zou de financiële auw nog hoger kunnen uitpakken.