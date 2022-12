Hier kun je het goedkoopst tanken in Nederland

Het is belangrijkst om te weten waar je het goedkoopst kunt tanken.

De brandstofprijzen beginnen weer een beetje normale vormen aan te nemen. Natuurlijk, je moet het niet gaan vergelijken met de prijzen van een paar jaar geleden. Maar, ten opzichte van voor de oorlog in Oekraïne, staan we weer op het oude niveau.

Maar zoals jullie allen weten, de ene locatie om brandstof af te rekenen is de andere niet. De prijzen zijn behoorlijk variabel. Er wordt altijd uitgegaan van de prijzen aan de snelweg, als je een beetje gaat zoeken bij een B-merk budgetpomp, kun je veel goedkoper uit zijn. Maar…. waar ben je nu daadwerkelijk het goedkoopste uit?

Goedkoopst tanken in Nederland

Nou, dat weten wij sinds kort! Dat is namelijk bij Tankstation Gebroeders Mangnus in Kapellebrug, Zeeland. Zeeuwen staan bekend om hun zuinigheid en het feit dat mede-Zeeuw @machielvdd maar één keer gevulde koeken heeft meegenomen naar het redactiekantoor bevestigt die aanname.

Omdat Mangnus het goedkoopst is geweest het afgelopen jaar, winnen ze de ‘Slim Tanken Award 2022‘! De brandstof kostte daar namelijk gemiddeld 1,9535 over het afgelopen jaar. In dit geval gaat het om E10 benzine, de meest verkochte brandstofsoort van Nederland.

Ben jij ook zo iemand die er altijd minimaal E5 in wil hebben, dan moet je naar de TOTAL in Hoofddorp (Graan voor Visch). Daar kostte E5/98 namelijk 2,1746 per liter. Dieselaars waren het goedkoopst uit bij de Tango in Tiel, waar je voor 1,81196 per liter kon tanken.

De drie top 3’s zien er als volgt uit:

Euro95/E10-benzine – Top 3 goedkoopste pompen :

Gebroeders Mangnus in Kapellebrug, Zeeland, € 1,9535 Fieten, Vollenhove, Overijssel € 1,9600 Tango Winschoten, Groningen, € 1.9607

Super/E5-benzine – Top 3 goedkoopste pompen

TOTAL Hoofddorp (Graan voor Visch), Noord-Holland, € 2,1746 TOTAL Hilversum (Kerkelanden), Noord-Holland, € 2,1803 TOTAL Zoetermeer, Zuid-Holland, € 2,2004

Diesel – Top 3 goedkoopste pompen

Tango Tiel, Gelderland, € 1,8196 Esso Express Beek, Gelderland, € 1,8252 Sakko Steenbergen, Noord-Brabant, € 1,8422

Opvallend

Zijn er dan nog opvallende dingen op het gebied van tanken? Nou, ja. Ten eerste, je hoeft dus niet naar een B-merk om goedkoop te kunnen tanken, gezien de TOTAL- en Esso-tankstations in het lijstje. Ook opmerkelijk is dat tanken in de Randstad weliswaar duurder is, maar dat geldt niet voor E5! Dus als jij Super wil tanken, dan is juist de dure Randstad goedkoper dan het platteland. Wat de prijzen gaan doen komend jaar, is niet bekend. Ze zakken nu nog eventjes, maar vanaf 1 juli 2023 stopt de brandstofsubsidie, dus zal de prijs weer ietsje stijgen.