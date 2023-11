Kopers willen helemaal geen elektrische auto

Het gaat niet goed met de verkoop van elektrische auto’s in Nederland. Kopers zijn aan het twijfelen geraakt.

Slecht nieuws voor de Europese Unie en alle autofabrikanten die massaal aan het overgaan zijn naar volledig elektrisch. De kopers willen ze niet. Of in ieder geval nú niet.

Er worden namelijk steeds minder elektrische auto’s verkocht de afgelopen maanden. En dat terwijl ze steeds goedkoper worden en je soms zelfs beter een nieuwe kunt kopen dan een gebruikte. Dat komt omdat de potentiële kopers onzeker zijn.

Dat betekent niet dat ze een existentiële crisis hebben, maar dat ze afwachten. Hoe gaat de toekomst er uit zien. Kunnen we straks wel een laadpaal krijgen, of is het stroomnet vol? Worden de auto’s niet nog veel goedkoper dan nu? En wat moeten we aan belasting gaan betalen?

Deflatie elektrische auto

De consument is niet alleen twijfelend, maar ook afwachtend. De autofabrikanten gooien hun eigen ruiten in door de prijzen te verlagen. Dat lijkt op de korte termijn een goed plan om snel meer auto’s te verkopen, maar als je dit langere tijd doet krijg je een ander effect.

De kopers gaan dan twijfelen over een elektrische auto en wachten af. Misschien wordt die droomauto nog wel goedkoper, dus kopen ze hem nu nog niet. Zo krijg je een periode van deflatie.

Motorrijtuigenbelasting

Als je nu een elektrische auto voor je deur hebt staan betaal je geen motorrijtuigenbelasting. Maar dat gaat in 2025 veranderen. Dan ga je eerste een jaartje 25 procent van het normale tarief betalen, maar in 2026 wordt dat gewoon de volle mep.

Dan hebben elektrische auto’s een nadeel. Want in Nederland betaal je belasting naar het gewicht van je auto. Door het batterijpakket is een elektrische auto al gauw honderden kilo’s zwaarder dan een vergelijkbare auto op dinosap.

Het AD is zo vriendelijk om ons even voor te rekenen dat je voor een Fiat 500e opeens 720 euro per jaar mag overmaken naar de staat en voor een Tesla Model X 1.800 euro. Koop je nu een auto, dan moet je dat meewegen in je overwegingen, want waarschijnlijk rij je de auto dan ook nog.

Verkoop zakt in

De verkopen lijken goed te gaan als je kijkt naar de registraties. Maar dat zijn veelal bestellingen van vorig jaar die in 2023 worden afgeleverd. De dealers zelf merken verminderde interesse. De subsidiepot voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto is dan ook nog maar net iets meer dan de helft gebruikt in 2023, terwijl de bodem vorig jaar in mei al lang en breed bereikt was.

Paul de Waal van branchevereniging Bovag laat aan het AD weten dat wat hen betreft de belastingverandering geen gelopen race is.

Er moet een gewichtscorrectie komen voor de motorrijtuigenbelasting, anders haken kopers af en halen we de klimaatdoelen niet Bovag woordvoerder preekt voor eigen parochie

Geen elektrische auto

Al deze dingen samen maken dat de kopers steeds meer twijfelen over een elektrische auto. Daar komt dan nog eens bij dat de elektriciteit ook zeker niet altijd goedkoop blijkt te zijn. De prijzen kunnen flink fluctueren is de laatste tijd pijnlijk duidelijk geworden met ome Vladimir en tante Hamas.

Nou schijnt het ook nog eens verkiezingstijd te zijn, dus potentiële kopers willen wellicht ook eerst wel eens weten waar ze met een nieuw kabinet aan toe zullen zijn. Daarna kopen ze wellicht dan alsnog een elektrische auto?