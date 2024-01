Tankstation Kum & Go verandert vunzige naam

Hard nieuws uit Amerika. Tankstation-keten Kum & Go krijgt een andere naam.

Sommige mensen zweren bij de ervaring van een elektrische auto. Je kent het wel. Voorzichtig die stekker uitrollen, eventueel de juiste opzetstukjes gebruiken, de connectie naar de stekkerdoos vinden en dan maar hopen dat de spanning een half uur blijft stromen, terwijl je in de tussentijd nog ergens een broodje rosbief verorbert. Echter, de meeste mensen zijn toch meer van het snelle werk. Hoppa, slang erin, beetje knijpen, tank volblaffen en doooooorrr. Wel zo makkelijk.

Voor tankstation-keten Kum & Go uit Iowa, is de laatste formule decennia lang vruchtbaar gebleken. Het bedrijf werd opgericht in 1959 en heeft al die tijd de broekzakken van de eigenaars doen bollen. Maar sinds een overname door een bedrijf uit Utah vorig jaar, staat de trotse merknaam onder enorme druk. Zodanig dat de zaak nu zelfs lijkt te exploderen. Niet in de minste plaats, in het gezicht van de familie Maggelet, de nieuwe eigenaren van de keten.

Kwaliteitspublicatie The Drive is namelijk vuistdiep in de materie gedoken. En zij hebben uitgevonden dat de reden voor de gewenste naamswijziging, inderdaad het evidente double entendre betreft. Een mysterieuze bron met intieme kennis van de zaak fluisterde SCP news in het oor:

I think there was some concern about the inadvertent double entendre of the Kum & Go name. If you’re growing cross-regionally, which brand do you think will have more appeal to a new audience: Maverik or Kum & Go? No disrespect to Kum & Go, but the answer is pretty clear.

Onbekende bron, lichtte eerder Woodward en Bernstein al in over Nixon