Compacte en comfortabele auto voor 25K mille Autoblog Advies

Een vervanger zoeken van een Volvo C30 is lastig, maar proberen een compacte en comfortabele auto te zoeken voor een Autoblog-lezeres!

Het is wel opvallend dat er een discrepantie is tussen wat de overheid wil dat we gaan doen en wat we daadwerkelijk kunnen doen. Natuurlijk, elektrisch rijden is geweldig. Stil, snel en geen directe uitstoot. Maar voor veel mensen behoort het nog niet tot de mogelijkheden. Als je veel kilometers rijdt en gewoon normaal doet, dan moet je al minimaal 1 á 2 keer per dag laden. Zelfs een EQS met 700 km range heeft in de winter met een vlotte rijstijl minder dan 500 km.

Zoektocht naar comfortabele en compacte auto

In het geval van Puck gaat een EV ook niet werken, want ze rijdt dagelijks heel erg ver. Op dit moment heeft ze een Volvo C30. Je weet wel, zo’n lekker eigenwijze driedeurs hatchback. Daar staat op dit moment 500.000 km. De APK komt eraan en Puck heeft geen zin om weer grote bedragen erin te steken om de Volvo rijdend te houden. Heel erg begrijpelijk.

Puck is al een tijdje aan het zoeken naar een opvolger, maar dat blijkt nog best wel lastig. Iedereen raadt haar de Volvo V40 aan en dat is op zich ook logisch: dat was ook de opvolger die Volvo voor ogen had. Maar Puck vindt dat model iets te saai. Het spreekt haar niet echt aan. Een Mini en 500 is leuk, maar echt te klein.

De wensen en eisen voor een comfortabele en compacte auto kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Volvo C30 D2 Koop / lease: Koop Budget 25.000 Jaarkilometrage 45.000 Brandstofvoorkeur Diesel of PHEV Reden aanschaf andere auto Huidige Volvo is op Gezinssamenstelling 1 + Golden retriever Voorkeursmerken / modellen Auto moet mij passen No-go merken / modellen: Mini Cooper & Fiat 500

Hoe komen wij aan de cijfers?

Verbruik: via Spritmonitor en/of Fuelly

Brandstofkosten: via United Consumers, Benzine 95 E10 (€ 2,09) en diesel (€ 1,90)

Verzekering: gemiddelde van diverse aanbieders, Utrecht, 5 schadevrije jaren, 31 jarige vrouw, allrisk

MRB: via belastingdienst, provincie Utrecht

Seat Leon eHybrid FR (KL)

€ 24.900

2021

65.000 km

Wat is het?

Van het kwart A3-Leon-Octavia-Golf smoelt de Seat Leon het meest origineel. Daarnaast is dit het huidige model: als je een nieuwe koopt, dan krijg je deze. Qua techniek is het een zeer puike PHEV. Met deze auto tank je benzine, maar kun je heel erg zuinig rijden. De Leon is er enkel als vijfdeurs. De FR-uitvoering zorgt voor een wat sportievere aankleding van het interieur en exterieur. In principe had je ook de saaiere Golf of ietwat zakelijkere Audi A3 kunnen kiezen met dezelfde aandrijflijn. De Leon is voor het geld wel een generatie moderner. Het interieur is er ten opzichte van zijn voorganger op vooruitgegaan (terwijl de A3 en Golf een stapje terug deden).

Hoe rijdt het?

Als een Golf of Audi A3. Deze Seat is vooral een allemansvriend met een zeer licht sportieve ondertoon. Op zich is dat ook wel prettig als je heel erg veel kilometers maakt. De prestaties zijn zeer aangenaam. Met kleinere hybrides is het vooral zuinig óf snel. Beide is niet mogelijk, maar met deze aandrijflijn lukt het wel. Ze zijn erg zuinig (als je normaal rijdt) maar leveren prima prestaties. Ook lekker: een automaat is altijd standaard.

Bekijk hieronder de rijtest:

Kosten Seat Leon eHybrid

Verbruik: 1 op 27,17

Brandstofkosten: € 193

Gewicht: 1.514 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 41

Verzekering: € 115 (allrisk)

Totale kosten per maand: € 349

Onderhoudsprognose

Het is een bijna nieuwe auto, dus het kan niet veel zijn. Sterker nog, de auto in dit geval heeft een behoorlijk omvangrijke garantie. Heerlijk. Ja, met een plug-in hybride hangt de vervanging als een soort zwaard van Damocles boven het eigenaarschap, maar de komende paar jaar kun je er echt prima mee vooruit. Pas na een jaartje of 10-12 heb je te maken met echte degradatie dat je actie moet ondernemen, maar dan heb je al heel erg veel kilometers gemaakt.

Afschrijvingsprognose

Uiteraard ga je flink afschrijven op een vrij recente auto, zeker als je er veel mee gaat rijden. Maar hey, dan heb je wel een heel erg recente, moderne, veilige en zuinige auto voor met een hoop uitrusting. Je krijgt er dus wel wat voor terug. We zien ook dat Leons harder afschrijven dan Golfjes en Octavia’s. Maar da’s niet erg, je doet daar namelijk ook je voordeel mee bij aanschaf van een modernere Leon voor hetzelfde geld.

Mercedes-Benz A180d Launch Edition (W177)

€ 24.950

2019

60.000 km

Wat is het?

Uiteraard moeten we ook even een diesel behandelen. In dit geval hebben we geopteerd voor de Mercedes-Benz A-Klasse. De reden daarvoor is simpel: het is de fijnste auto in zijn klasse voor de lange afstanden. Het comfort, interieur en de afwerking lijken eigenlijk een klasse hoger thuis te horen. In technisch opzicht is de auto minder bijzonder: een vrij basale dieselmotor en een automaat. Tip: zonder AMG-line spulletjes ziet de A-Klasse er een heel stuk eleganter uit.

Hoe rijdt het?

Magistraal! Wellicht een topkeuze als je een comfortabele en compacte auto zoekt. De Mercedes-Benz A180d is een heel erg volwassen auto. De rijkwaliteiten zijn voortreffelijk: erg comfortabel zonder week of zompig te zijn. Het is geen bochtenridder pur sang, maar nergens is de auto uit zijn comfortzone. De motor is niet bovengemiddeld krachtig, integendeel. In vergelijking met wat je nu hebt, scheelt het niet veel. Wel is de motor heel erg zuinig, écht enorm spaarzaam. Check hier onze A-Klasse rijtest!

Kosten Mercedes-Benz A-Klasse

Verbruik: 1 op 20,16

Brandstofkosten: € 236

Gewicht: 1.345 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 135

Verzekering: €125

Totale kosten per maand: € 496

Onderhoudsprognose

Geen bougies om te vervangen! Lekker! Zonder gekheid, er zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Om te zorgen dat Mercedes-Benz rond deze periode nieuwe diesels kon verkopen, moest de motor voldoen aan allerlei strenge eisen. Daarvan zijn er nog al wat maatregelen getroffen en die ga je tegenkomen. Bij het onderhoud, zoals het roetfilter. Dat kan na verloop van tijd wel wat kosten met zicht meebrengen.

Bekijk hieronder het A-Klasse W177 aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Ook zo? Nou, dat valt best wel mee. Het feit wil nu eenmaal dat diesel nieuw niet meer verkoopt, maar gebruikt is er nog zeker animo voor. Net zoals niemand gebruikt elektrisch wil en nieuwe wel. Dus over een paar jaar staan er alleen maar benzine- en hybride-uitvoeringen, maar geen diesels. De enkele exemplaren die er dan wel staan, kun je vervolgens prima verkopen.

Mazda 3 e-SkyActiv-X Comfort (BP)

€ 24.939

2021

41.000 km

Wat is het?

De meest eigenwijze C-segmentauto in zijn klasse, net als de Volvo C30 ooit ook was. De Mazda 3 is er als vijfdeurs hatchback, maar eventueel ook als vierdeurs sedan. Die is best fraai, maar mist een beetje eigenwijsheid. Het is niet alleen in design-technisch opzicht een bijzondere auto, ook de techniek is best apart. Het interieur is erg fraai te noemen met een puike afwerking en fraaie afwerking. Het schurkt dicht tegen premium aan.

Hoe rijdt het?

Verrassend premium. Qua isolatie merk je dat het nét niet een premium-auto is, maar het komt er dichtbij in de buurt. Het is een behoorlijk sportief afgestelde auto. Op de Nederlandse snelwegen heb je dan nog altijd meer dan genoeg veercomfort, overigens. Maar de ‘3’ is wel strakker afgestemd dan andere auto’s die sportieve pretenties hebben. De motor (met variabele compressie) is een pareltje. Het enige dat ‘ie niet echt doet is héél zuinig rijden.

Kosten Mazda 3

Verbruik: 1 op 15,31

Brandstofkosten: € 342

Gewicht: 1.324 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 65

Verzekering: € 95

Totale kosten per maand: € 502

Onderhoudsprognose

Het is een moderne Mazda, dus je zit wel safe. Het is eventjes afwachten hoe de bijzondere techniek van de SkyActiv-X motor zich gaat houden, maar Maza kennende hebben ze de techniek te snel op de markt gebracht, maar eerst eventjes goed uitgekristalliseerd. Verder is de kilometerstand dermate laag dat je in het begin vooral kleine onderhoudsbeurtjes hebt.

Afschrijvingsprognose

Ook de Mazda 3 heeft last van het Japanse auto-syndroom. Dat betekent dat wanneer ze bijna nieuw zijn, behoorlijk afschrijven. De auto die we hier vermelden, is gewoon het nieuwe model. Maar naarmate de jaren vorderen, weet het kopende publiek dat je een Japanse auto moet hebben omwille van de betrouwbaarheid. Dus wat dat betreft zit je precies goed met deze auto.

YOLO: Audi A3 Cabriolet 1.6 TDI Ambiente Pro Line+ (8V)

€ 15.945

2015

110.000 km

Wat is het?

Aanvankelijk wilden we een Audi TT diesel op zoeken, maar die konden we niet vinden. De Audi A3 is een tijdje ook als cabriolet geleverd. Een slim plan van Audi is ‘om te baseren op de sedan, niet de hatchback. Het is een fraaie auto om te zien. De hoofdattractie is natuurlijk dat het dak eraf kan (en weer terug erop). Het voordeel is dat het nog altijd gewoon een Audi A3 is, dus je hebt puike stoelen, een fraai interieur en in dit geval ook een achterbankje voor de hond.

Hoe rijdt het?

Niet spannend voor een Yolo wellicht, maar met een open dak rijden geeft altijd een nieuwe dimensie. Of het nu in een MX-5 of Corniche is: het open rijden heeft wat. Verder rijdt het gewoon als een Audi A3, maar dan ietsje zwaarder en ietsje minder stijf. Je moet ze echter wel naast elkaar rijden om het verschil te merken. De 1.6 dieselmotor is absoluut geen krachtpatser, maar nét adequaat. De 2.0 TDI is nauwelijks dorstiger en heeft iets meer oomph en is dus het overwegen waard, zeker omdat die wel leverbaar is geweest met een automaat. Maar nogmaals: doe dat dakje lekker naar beneden en je kunt heerlijk genieten van alle zonnestralen. En als het regent, heb je het geluid van druppels op de soft-top.

Kosten Audi A3 Cabriolet

Verbruik: 1 op 18,8

Brandstofkosten: € 253

Gewicht: 1.375 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 149

Verzekering: € 105

Totale kosten per maand: € 507

Onderhoudskosten

Het mooie is, ondanks het chique voorkomen van de auto, is het onderhuids een relatief sobere Golf. Het is allemaal vrij rechttoe-rechtaan techniek. De kap moet je wel onderhouden, maar in dit geval is de auto nog dusdanig nieuw dat je daar een paar jaar niet naar om hoeft te kijken. Net als bij de Mercedes zit je wel met wat milieuvriendelijke ingrepen die zoals een roetfilter die wat onderhoud c.q. kosten met zich mee kunnen brengen. Overigens is het wel zo dat een diesel die lange stukken rijdt vaak minder zorgen met zich meebrengt dan een diesel waarmee men alleen korte ritjes rijdt.

Bekijk hieronder het Audi A3 8V-aankoopavies:

Afschrijvingsprognose

Heel erg lastig. Het is wel een beetje een kwestie van roggebrood met anijshagel en curry-ketchup. Dat smaakt niet voor iedereen even goed. Dus de statijd zal ongetwijfeld wat langer zijn. Aan de andere kant: het is er bijna niet meer en er zullen ongetwijfeld mensen zijn die veel kilometers maken en dan juist een cabrio leuk vinden: het geeft toch een extra dimensie aan de auto.

Conclusie comfortabele en compacte auto

Wat te kiezen? Dat is een lastige, omdat dit een heel erg smaakgevoelige kwestie lijkt te zijn. Als je de fijnste auto zoekt voor de langere afstanden, ga voor de Mercedes-Benz A180d automaat. Als je een comfortabele en compacte auto zoekt, is dit een topaanbieding. De luxe van een grote Benz in een compact pakketje. De Seat is potentieel heel erg zuinig, maar gezien het feit dat je voornamelijk lange stukken rijdt, valt het voordeel van een PHEV een beetje weg. Voor dat enorm gunstige verbruik moet je een hoop laden, het voordeel kan snel omslaan naar een nadeel. Twijfel je of je 30 of misschien wel 40 per jaar gaat rijden, dan kan er niets op tegen good old diesel.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!