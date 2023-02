Peugeot voor minder dan €150 per maand in Nederland, dit jaar nog!

Je leest het goed, geen gerucht maar een uitspraak van de topvrouw van Peugeot

Ja, dat is even goed nieuws voor die mensen die twijfelen over een elektrische (2e) auto. Hoe steekt dit verhaal in elkaar wil je natuurlijk weten.

Topvrouw Linda Jackson van Peugeot gaf een interview aan Algemeen Dagblad waar zij natuurlijk vertelde over de ontwikkelingen bij het Franse merk. Maar wat ons als rechtgeaarde koopjesjagers natuurlijk opviel was die opmerking over een goedkopere vorm van autorijden.

Linda vertelt tijdens het interview dat er in 2023 nog een vorm van autorijden wordt aangekondigd in Nederland die fors goedkoper gaat worden dan het huidige private lease tarief voor een e-208. Dat begint bij circa € 450-480 per maand (zonder EV subsidie).

Het tarief van € 150 wordt door mevrouw Jackson specifiek genoemd. Deze belofte doet ze op basis van een pilot project wat al in Frankrijk heeft gelopen. Natuurlijk zijn er haken en ogen. Ten eerste is nog niet alles bekend over het aanbod (welke auto’s precies, welke voorwaarden). Maar het belangrijkste is dat dit ‘abonnement’ is bedoeld voor mensen die niet veel rijden per maand.

Er wordt ingezet op een kilometrage van minder dan 500 km per maand. In huize Ras haalt de tweede auto dat niet, dus iedereen zit ineens rechtop aan de ontbijttafel vandaag. Voor meerkilometers moet vanzelfsprekend meer betaald worden.

Of je de auto voor dit bedrag ook moet delen, of dat je stiekem gewoon een tweedehands EV krijgt van Peugeot!? Wij zijn benieuwd, maar ook geïnteresseerd. Kom maar door met meer info.

Wat vinden jullie?