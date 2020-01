Tankstations vertellen je straks dat je beter een EV kan kopen

Iets over plank en misslaan.





Het kopen van een nieuwe auto is – voor de meeste mensen – vrij ingewikkeld. Wil ik een sportieve auto, of juist veel comfort? Een goedkope auto die mij van A naar B brengt, of een flitsende Italiaan die mij veel bekijks geeft? Een klein bestelbusje met zeeën aan ruimte, of juist een Smart? Eén van de allereerste vragen gaat echter over de brandstof: wil ik een benzine-, diesel-, of elektrische-auto kopen?

De vuistregel hierin is makkelijk. Rijd je veel, ga je voor een diesel. Ben je ondernemer, ga voor elektrisch. Rijd je wat minder, neem een benzine. Vind je parkeren in een Franse parkeergarage niet zo belangrijk, ga dan voor LPG. Weet je niet zo goed wat je moet kiezen, ga dan voor een hybride. Enzovoorts. Onze overheid denkt echter dat niemand deze vuistregel (waar deze scribent wellicht wat creatieve vrijheden heeft misbruikt) kent, want het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start deze week met een brandstofprijzenproef.

Simpel gezegd komt er bij acht tankstations in Nederland een bord of scherm te hangen, waar staat hoeveel het per brandstof kost om er honderd kilometer mee te kunnen rijden. Iedere brandstofsoort is onderverdeeld in drie segmenten: B, C en D.

Deze prijzen heeft onze overheid berekend aan de hand van het gemiddelde brandstofverbruik van de (enkelvoud) meest verkochte auto binnen het segment het afgelopen jaar, gecombineerd met de gemiddelde brandstofprijs van de afgelopen periode. Of, om het even makkelijker te zeggen: WLTP maal brandstofprijs. Voor de elektrische gemiddelde is een wat vreemde berekening gedaan, met een mix van 60% thuisladen, 10% op het werk laden, 20% openbaar laden en 10% langs de snelweg laden.

Wie naar het plaatje kijkt, kan eigenlijk maar één conclusie trekken: wie op benzine rijdt is een idioot, je kan veel beter een elektrische auto kopen. Wat dus eigenlijk iedereen al wist. Tenminste, als het gaat om de brandstofprijzen. Want zaken als aanschafkosten, belastingen, verzekeringen en onderhoud zijn hier niet in meegenomen. Evenals je rijgedrag.

Heb je dan helemaal niks aan deze cijfers? Nou, sommigen kan je wel vergelijken. De B-segmentcijfers van benzine, diesel en CNG komen namelijk van de Volkswagen Polo. Dat is dus drie keer dezelfde auto, met alleen drie verschillende motoren. Wie dus een Polo wilde kopen maar nog twijfelde over de aandrijflijn, kan met deze cijfers inzichtelijker krijgen welke versie hij of zij het beste zou moeten kopen.

Maar als je kijkt naar het D-segment, daar vergelijken ze een BMW 3-serie (benzine) met een Volvo V60 (diesel) en een Audi A4 Avant G-Tron (CNG). Ze vergelijken dus twee verschillende stations met een sedan die ook als station wordt geleverd. Hiermee geeft onze overheid dus geen inzicht in het verschil tussen de brandstofsoorten, omdat er meerdere verschillen zijn tussen de drie auto’s dan alleen de brandstofsoorten.

Waarom dit een probleem is, is het makkelijkst te zien bij de elektrische auto’s. De ‘kleine middenklasse’ is volgens die tabel ruim 1,20 euro duurder per 100 kilometer dan de kleine auto en middenklasse. Met andere woorden, wie een C-segment elektrische auto koopt is gek. Het probleem is hier echter dat ze een Nissan Leaf met een WLTP van 20,60 vergelijken met een Hyundai Kona en een Tesla Model 3, allebei met een WLTP van 16 of lager. Deze informatie geeft de overheid echter niet bij het tankstation, maar dat moeten mensen maar achteraf lezen bij de methodologische toelichting van deze pilot. Wat natuurlijk niemand gaat doen.

Juist daardoor is de proef – wat deze scribent betreft – gedoemd om te mislukken. De overheid doet alsof het de brandstofprijzen van drie segmenten vergelijkt, maar eigenlijk vergelijkt het verschillende auto’s met elkaar waarbij de enige logische conclusie is dat elektrisch rijden het goedkoopst is. Wat iedereen al wel wist.

De pilot is onderdeel van een Europese proef, die deze week begon en tot en met 15 maart loopt. Met de proef wil de overheid onderzoeken welke wijze het mensen het beste kan informeren. In juni 2020 moet bij meer tankstations staan wat de gemiddelde brandstofprijs per 100 km is.

Fotocredit: Stormloop op gratis brandstof, van Robbie, via Autojunk.nl.