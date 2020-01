Autoblog Garage: MX-5 ND – nieuwe onderdelen & terugroepactie

De MX-5 is er weer een stukje leuker op geworden. Check waarom.





Het is officieel winter. Het is vaak nat buiten. Een beetje koud, nog niet echt heel glibberig. In elk geval niet het ideale weer om open kilometers te maken met de MX-5. In deze periode ligt mijn focus dan ook niet zozeer op rijden, maar op modden. De auto nog beter (en mooier) maken dan hij al is. Dat mooie is natuurlijk subjectief, dat hoef je niet met me eens te zijn.

Mods

Over het uiterlijk van mijn roadster ben ik zeer tevreden. Een standaard MX-5 ND is een goede basis, maar het mag wel wat uitbundiger. Door het Mazda Speed-pack in combinatie met de verlaging oogt mijn rode monster al een stuk cooler. Ik wilde nog een stapje verder gaan. Vanuit zowel optisch opzicht, als functioneel.

Na wat Googelen ben ik in contact gekomen met het team van Cabrio Supply uit Vaassen. Deze specialist in het leveren van cabriolet accessoires heeft mij geholpen de MX-5 verder aan te kleden. Ik kon er terecht voor een zwarte achterspoiler, een windscherm en een kleinere antenne. In een later stadium komt er tevens een nieuwe grille op de MX-5.

Het windrek voorkomt turbulentie in het interieur, waardoor open rijden op N-wegen (met zo’n 80 km/u) veel prettiger is dan voorheen. Met name nu in de winter, wanneer het aardig koud kan zijn. In eerste instantie wist ik niet zo goed wat ik kon verwachten. Na wat open ritten te hebben gemaakt merk ik duidelijk het verschil. De (stoel)verwarming hoeft niet langer op standje barbecue om het warm te hebben: een koude, gure wind circuleert niet meer in de cabine. Heerlijk!

De kleinere antenne is vooral een optische oplossing: het oogt veel strakker dan die enorme standaard unit. Het is tevens een uitkomst voor mensen die de MX-5 stallen met een hoes over de auto. Zo hoef je niet langer de grote standaard antenne te verwijderen. Verschil in geluidskwaliteit ben ik nog niet tegenkomen. De digitale ontvangst van de radio komt prima door.

Niet alleen het exterieur is opgeknapt, ik heb ook een nadeel in het interieur aangepakt. In mijn artikel ‘5 voor- en nadelen Mazda MX-5 (ND)’ sprak ik over het dunne stuurwiel waar ik me aan ergerde. Inmiddels is dat opgelost door het standaard stuurtje te laten bekleden door CM Customs. Deze partij heeft in het verleden het stuur van Wouters (inmiddels ex) M135i gedaan en nu was het de beurt aan mijn auto.

Het stuurwiel is wat dikker en alcantara geworden met een rood lederen twaalf uur markering. De stiksels zijn rood geweven om te matchen met de overige rode details en de exterieurkleur van de auto. Het voelt stevig in de hand en ben er ontzettend blij mee. Met deze kleine aanpassingen maak ik de auto voor mijn gevoel steeds leuker en leuker. Gek hoe iets simpels als een spoiler of antenne het aanblik van je auto weer fris laat voelen.

Terugroepactie

In 2019 heb ik ongeveer 7.000 kilometer gereden met de MX-5. In het najaar kreeg ik een brief van Mazda op de deurmat in verband met een terugroepactie. De omschrijving van de terugroepactie klonk als volgt:

De lasnaad waarmee een metalen steun aan de bodemafdekplaat is bevestigd, is onvoldoende sterk. De steun kan tijdens het rijden loskomen van het voertuig en medeweggebruikers in gevaar brengen.

Navraag bij de RDW & Mazda Nederland leverde op dat er in totaal 169 exemplaren van de MX-5 zijn teruggeroepen voor deze actie. 146 in Nederland geleverde auto’s en 23 geïmporteerde exemplaren van de roadster. De terugroepactie zelf was een kleine klus. Mijn dealer heeft de bodemafdekplaat vervangen, een werkje van nog geen 10 minuten.

2019

Het gemiddelde verbruik is uitgekomen op 7.4/l 100 km. De ervaring leert dat de MX-5 nog een stuk zuiniger kan zijn. Ik gebruik de auto echter als hobbyauto en daar horen sportieve ritjes bij. Maak de fout niet om er E10-brandstof in te gooien. De Skyactiv-motor loopt beduidend lekkerder op een Euro98 (premium) brandstof, wat ik dan ook uitsluitend tank.

Eén van de leukste herinneringen aan vorig jaar is een weekend roadtrip naar Hamburg. Op de autobahn tikte de MX-5 op de GPS een snelheid aan van 226 km/u. Vervolgens haal je weer heel snel je voet van het gaspedaal, want met de soft top en de minimale geluidsisolatie is het absoluut geen prettige auto om op hoge snelheid mee te rijden.

Daaraan terugdenkend tuur ik uit het raam en mag het van mij weer snel warmer weer worden. Op naar de lente, op naar een jaar om nieuwe (leuke) herinneringen te maken met de MX-5!