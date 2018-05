Tap ál het bier met deze festival-VW

Het seizoen staat om de hoek, dus wordt het tijd om te investeren in een galante metgezel.

Festivals staan tegenwoordig vol met food- en drinktrucks, maar wanneer de lampen uitgaan en de stekkers uit de speakers worden getrokken, is het feestje allesbehalve afgelopen. Nu kun je bij één of andere halfbakken tent meedoen aan een ongeïnspireerde after, maar wanneer je écht de blits wilt maken, moet je met iets indrukwekkenders op de proppen komen. De Open Flair van het Duitse Discarvery biedt wellicht uitkomst, mits je busje het festivalterrein mag betreden.

Dergelijke ombouwprojecten zijn allerminst nieuw, maar Discarvery begrijpt de demografie schijnbaar het best, daar ze hun Volkswagen T6 Kombi (2.0 TDI) van de juiste extra’s voorzien. Dit wordt op de eerste foto al duidelijk. Het gevaarte heeft een uitschuifbaar platform waar je jezelf kunt wassen en, nog veel belangrijker, per keer 5 liter bier kunt tappen, een dakterras en een heuse discobal. Die komt goed van pas wanneer je de geluidsinstallatie aanslingert. De Discarvery is volledig voorzien van luidsprekers, zowel van buiten als van binnen.

Bevind je je in het holst van de nacht, dan kun je een intiemer feestje houden in de wagen. Plaats je vrienden op het bed, draai de voorstoelen om, zet de eettafel op en maak er nog een paar soldaat. Lijkt het op een alcoholische ramp uit te lopen, dan heb je nog maximaal 27 liter water tot je beschikking. Voldoende voor meerdere watervergiftigingen. De iets volwassenere voorzieningen herkennen we terug in de vorm van thermische isolatie en een afvaltank. Onmisbaar.