Ford gaat blinden tijdelijk het licht laten zien

Of bomen. Vooral bomen.

Die Italianen zijn maar attente mensen, niet? In ieder geval als ze voor Ford werken, zo blijkt uit een nieuw initiatief. De Ameritalianen zijn recentelijk met een nieuw project begonnen, waarmee ze blinde of slechtziende passagiers, letterlijk, een handje willen helpen.

In een tijd waarin nagenoeg alles ‘slim‘ gemaakt kan worden, besluit de Italiaanse tak van Ford pientere ruiten te maken, zodat blinden of slechtzienden de omgeving kunnen ‘voelen’. Goed, het idee zwemt nog in de kinderschoenen, maar Ford zag blijkbaar genoeg potentieel in het plan om er een video aan te wijden.

Zoals de Amerikanen het uitleggen maakt het prototype, genaamd Feel The View, foto’s van de omgeving. Deze plaatjes worden vervolgens omgezet in monochrome afbeeldingen met een hoog contrast. Daarna worden de platen gereconstrueerd op een glazen paneel met speciale LED-lampjes. De afbeeldingen zijn als het ware een vertaalde versie van de omgeving, die in 255 tinten grijs (pak aan, E.L. James) weergegeven wordt op een tastbaar oppervlak. Door middel van vibraties (phrasing!) kunnen de inzittenden de omgeving inbeelden. Zo wordt een autorit óók voor blinden of slechtzienden een fijne ervaring.

“We seek to make people’s lives better, and this was a fantastic opportunity to help blind passengers experience a great aspect of driving. The technology is advanced, but the concept is simple – and could turn mundane journeys into truly memorable ones.”

Zoals gezegd gaat het voorlopig om een prototype. Het is dan ook niet duidelijk of Ford er ook daadwerkelijk iets mee wil gaan doen, of simpelweg goede PR zoekt na het grootschalig schrappen van allerlei modellen. We gaan het zien.

Beeld: See No Evil, Hear No Evil