“Roestige auto vergroot kans op dodelijk ongeval”

Maar met hoeveel procent?

Roest is per definitie iets dat je moet proberen te vermijden, maar bepaalde auto’s zijn er nu eenmaal vatbaarder voor dan andere. Mocht je nu een auto hebben die niet vies is van een geoxideerd stuk metaal hier of daar, houd er dan rekening mee dat je er in het geval van een ongeluk vrijwel altijd slechter vanaf komt.

Dit blijkt uit onderzoek van een Zweedse verzekeringsmaatschappij. Folksam, dat het onderzoek deed met de organisatie Villaägarnas Riksförbund, verdiepte zich in de veiligheid van auto’s, naar mate deze aangetast worden door verroest plaatwerk.

De Zweden deden *schraapt keel* uitgebreid onderzoek met twéé verschillende auto’s. In het onderzoek werden een Mazda 6 en een Volkswagen Golf aan de tand gevoeld. Vervolgens werden beide auto’s om beurten tegen de muur gesmeten, om uit te vinden in hoeverre roest de kans op overlijden vergroot. De Golf kwam er aardig vanaf. Waar de auto oorspronkelijk 33 punten scoorde, verliet hij de test ditmaal met 32 punten. De Mazda 6, daarentegen, viel door de mand. De auto scoorde oorspronkelijk 26 punten, maar liep ditmaal met hangend hoofd en slechts 18 punten naar huis. Hieruit concludeerden de onderzoekers dat de kans op overlijden 20 procent groter is, wanneer er een roestige auto bij het ongeval is betrokken.

Aangezien met name de Mazda 6 behoorlijk gehavend uit de bus kwam, is het een wonder dat de dood slechts 20 procent dichterbij komt. Er moet dan ook gezegd worden dat de auto’s onderworpen zijn aan tests naar dezelfde eisen als in 2003. Mochten de tests hedendaagse standaarden volgen, dan waren de resultaten ongetwijfeld nog veel slechter. Laat die verroeste okkazie dus lekker staan, en geef je hardverdiende pegels uit aan een iets duurder exemplaar. Tenzij je zin (en tijd) hebt om hem helemaal op te knappen.

