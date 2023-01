Taycan passeert Panamera en meer Porsche feitjes over 2022 verkoop

De Porsche verkoopcijfers van 2022 zijn bekend. Dit valt op.

Een klein plusje. Daar moet Porsche mee doen als het gaat om de verkopen in 2022. Een plusje van 3 procent om precies te zijn. In totaal wist de Duitse autofabrikant wereldwijd 309.884 auto’s aan de man te brengen in 2022.

Porsche 2022 verkoopcijfers per markt

Per markt gezien doet Europa het niet slecht. Sterker nog, in ons continent verkocht Porsche 7 procent meer auto’s in vergelijking met 2021. In totaal werden er 62.685 auto’s verkocht in Europa exclusief Duitsland. 29.512 verkopen vonden plaats in thuisland Duitsland.

Een andere belangrijke markt is Noord-Amerika. In deze regio verkocht Porsche 3 procent meer auto’s. In totaal gaat het om 79.260 verkopen. Tegenvaller is China, de belangrijkste markt voor Porsche. Het merk leverde 2 procent in, met in totaal 93.286 verkopen in het Aziatische land.

Porsche 2022 verkoopcijfers per model

Het mag geen verrassing zijn dat de SUV’s het weer het beste deden van alle modellen. Niet de Macan, maar de Cayenne was dit keer het best verkochte model. De verkoopcijfers leren dat Porsche in 2022 maar liefst 95.604 exemplaren van de Cayenne wist te slijten. De Macan volgt op P2 met 86.724 verkopen. De 911 blijft populair, de sportwagen staat op de derde plaats met 40.410 verkopen.

Interessant: de Taycan heeft de Panamera ingehaald. De elektrische auto was goed voor 34.801 verkopen. Nipt meer in vergelijking met de Panamera, deze bleef steken op 34.142 verkopen. Sluiten we af met de 718. Porsche combineert de Boxster en Cayman modellen verkopen tot 18.203 stuks.

2022: het jaar van de 911

Het afgelopen jaar heeft Porsche er weer een hoop nieuwe modelvarianten uitgepoept. Kort samengevat kun je het gerust als het jaar van de 911 zien. De sportwagen van Porsche zag de nodige nieuwe varianten. De 911 Carrera T, 911 Sport Classic, 911 Dakar en de 911 GT3 RS verschijnen allemaal in 2022.