Voortaan kun je een stuk verder rijden met je Porsche Taycan

En om verder te kunnen rijden, hoef je niet eens een nieuwe Porsche Taycan te kopen.

De EV-tiendaagse op Autoblog is voorbij, maar dat betekent niet dat we dan ook maar direct stoppen met het brengen van nieuws over elektrische auto’s. Die zijn namelijk de toekomst en ook in het heden nemen ze al een flinke hap uit de taart.

Vandaag is er nieuws over mijn allerfavorietste EV aller tijden en nog langer; de Porsche Taycan. Die kan namelijk vanaf nu een stuk verder komen op 1 batterijlading en daarvoor hoef je niet eens iets te veranderen aan de hardware. Nee, Porsche krijgt het voor elkaar door alleen de software in de Taycan aan te passen.

Verder rijden op 1 lading met je Porsche Taycan

En al lijken de winsten op het eerste gezicht mee te vallen, het is toch best een prestatie die Porsche heeft neergezet. Onze Amerikaanse naamgenoten van Autoblog.com hebben het voor ons op papier gezet, kijk maar.

Dit zijn natuurlijk mijlen, dus het resultaat moet nog eens met 1,6 worden vermenigvuldigd, om de winst in de getallen te zien die normale mensen ook begrijpen. Maar resumerend kunnen we zeggen dat de instap-Taycan er 12,8 kilometer bijkrijgt en de Taycan Turbo Cross Turismo kan 46,6 kilometer verder rijden. En alle andere Taycans zitten daar tussenin.

De update zorgt er dankzij een slimmer management van de voorste motor (die wordt afgekoppeld als die niet wordt gebruikt) niet alleen voor dat je verder kunt rijden, je kunt ook sneller laden. Dat komt omdat de accu beter wordt voorverwarmd dan nu het geval is.

Porsche heeft laten weten dat elke Taycan deze update kan krijgen. Helaas is het geen Over The Air update, en moet je er voor langs de dealer. Het uploaden van de nieuwe eentjes en nulletjes is alleen niet zo snel gedaan, het kan je zomaar een hele dag kosten.

Maar ach, dat is natuurlijk helemaal niets als je daarna bijna 50 kilometer verder kunt rijden én sneller kunt laden.

Allemaal aan de Porsche Taycan dus!

KOOP DAN!!1!