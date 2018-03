Te koop: BMW 507 van een F1-kampioen

Een bijzondere auto van een bijzondere man...

Er zijn genoeg imposante, zeldzame en prijzige auto’s te koop. Echter zijn er maar weinig exemplaren met een schitterend verhaal op hun naam, laat staan van een bekend persoon. Dat laatste is ditmaal het geval: je ziet hier de BMW 507 van F1-kampioen John Surtees. De wat oudere lezers onder ons zullen hem wellicht ook kennen van de MotoGP, waarin hij eveneens kampioen werd. Tot vier keer toe! Daar zal geen verandering in komen: John Surtees overleed één jaar geleden.

Na zijn eerste MotoGP-titel in 1957 waren flinke bonussen van sponsoren niet of nauwelijks aan de orde. Je kreeg eeuwige roem en, in het geval van Surtees, een beeldschoon presentje van je teambaas. Of nou ja, voor de helft dan. De BMW 507 die hij wenste, werd voor 50% door zijn chef betaald. De andere helft sprokkelde John zelf bijeen.

Nu we het verhaal besproken hebben, is het tijd voor de auto zelf. De BMW 507 was (en is eigenlijk nog steeds) een fraai gelijnde roadster, die van 1956 tot 1959 werd geproduceerd. Onder de kap schuilt een 3,2-liter achtcilinder met 150 pk, al levert het exemplaar van Surtees meer vermogen dankzij enkele aanpassingen door BMW. Daarnaast zijn de wielen, met daarachter andere remschijven, omhuld in Dunlop-rubber. In totaal zijn er 252 stuks gebouwd, wat van de 507 een zeldzame verschijning maakt. De prijzen van de roadster blijven daarom ook snel stijgen.

Half juli wordt Johns exemplaar verkocht door Bonhams. Heb je interesse? De veiling vindt plaats op het landgoed van Goodwood. Wie misgrijpt kan er sowieso een mooi dagje Festival of Speed aan overhouden.