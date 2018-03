Flinke lakschade door frituurvet in Zwolle

Waarschuwing: parkeer je auto nooit naast of onder het raam van een flat.

Want wie weet overkomt je wel hetzelfde als de eigenaar van deze auto. Een flatbewoner in de wijk Holtenbroek (Zwolle) deponeerde zijn/haar fles frituurvet bovenop een geparkeerde auto. Het resultaat is een ingedeukt dak met uitgelopen frituurvet en een flinke schadeportie van minimaal 5.000 euro. Als we Twan mogen geloven, want waar die berekening op is gebaseerd is een grote vraag. De broer van deze Zwollenaar heeft echter serieuze pech, want het gaat om zijn bolide.

Ik zou niet parkeren in #holtenbroek naast een flat, min. 5000,- schade. Je zou deze maar op je kop krijgen.. En de ‘dappere’ frituurvet smijter, die is natuurlijk nergens te bekennen! #zwolle pic.twitter.com/LL5wVwP2G5 — Twannes (@TwanVeenendaal) March 26, 2018

Door het voorval zijn we aan het denken gezet. Want hoe heerlijk zou het zijn, als de lak zichzelf zou reinigen? Oke, er bestaat een waxlaag, maar die is bij lange na niet bestand tegen extreem vuil als frituurvet. Op de universiteit van Londen hebben ze daar drie jaar geleden een mooie oplossing voor gevonden, althans zo klinkt het. Je auto wordt voorzien van een laagje gecoate titanium dioxide. Dit middel neemt het vuil mee, wanneer je je blik met de hogedrukreiniger schoon spuit. Hierdoor is autoshampoo en een heleboel handwerk met de spons overbodig geworden.

Afijn, door de slimme Londenaren zou Twans frituurvetprobleem wellicht opgelost kunnen zijn. Alleen die deuk in het dak nog…

Met dank aan Dennis voor de tip!