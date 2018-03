Floyd Mayweather doet zichzelf een nieuw speeltje cadeau

Good life.

De autocollectie van Floyd Mayweather is verder uitgebreid. De beste man werd vorige maand 41 jaar en vierde zijn feestje met de aanschaf van een nieuwe auto. Mayweather koos voor een gloednieuwe Rolls-Royce Phantom.

De voormalige beroepsbokser ging voor een ingetogen specificatie. De Roller is zwart van kleur met glimmende velgen. Echter kan daar later nog verandering in gaan komen door middel van tuning.

Mayweather plaatste een video van zijn nieuwe trots op social media. Vanbinnen is de Phantom zwart met bruin lederen details. Het is wellicht een tikkeltje saai, maar wel smaakvol te noemen. De auto werd geleverd door Luxury Auto Collection in Scottsdale, Arizona.

De 41-jarige Mayweather wisselt zo nu en dan van vervoer. Vorig jaar deed hij onder meer zijn twee Veyrons van de hand en ook zijn Koenigsegg ging onder de hamer. Mayweather is sinds vorig jaar met ‘pensioen’. Zijn laatste overwinning was op Conor McGregor. Een gevecht waar maar liefst 500 miljoen dollar op het spel stond. Het pensioen staat tussen haakjes, want er gaan geruchten de ronde dat er een rematch gaat komen tussen de twee boksers.

Fotocredit: luxuryautocollectionla via Instagram