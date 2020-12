Te koop: de enige echte Isdera Commendatore! - Autoblog.nl

Deze razend interessante rariteit uit de jaren ’90 gaat binnenkort onder de hamer.

De jaren ’90 was een fascirende periode vol met hypercars ‘avant la lettre’. Dit decennium bracht auto’s voort als de McLaren F1, de Bugatti EB110, de Jaguar XJ220, de Ferrari F50 en de Pagani Zonda. Iedereen met een beetje interesse voor auto’s kent deze modellen. De jaren ’90 bracht ons echter ook nog een hoop obscure sportwagens, die minstens zo interessant zijn. De Isdera Commendatore 112i bijvoorbeeld.

Opvolger

Dat deze Isdera weinig bekendheid geniet is logisch, want er is maar één exemplaar van gebouwd. De Commendatore was bedoeld als opvolger van de Isdera Imperator uit 1984. Daar is echter weinig van te zien. De Imperator had namelijk een typische hoekige jaren ’80-styling, terwijl de Commendatore juist een de ronde vormen heeft die jaren ’90-design typeren.

Eberhard Schulz

Het brein achter beide auto’s was Eberhard Schulz. Het verhaal van zijn merk Isdera begon bij de C111, een prototype (of eigenlijk een serie prototypes) van Mercedes uit de jaren ’70. Deze zagen helaas nooit het daglicht als productieauto, maar inspireerden Schulz wel om zelf aan de slag te gaan. Hij bouwde daarom de CW311 en plakte er zelfs zonder toestemming een Mercedes-ster op. Het bijzondere was dat Mercedes het nog door de vingers zag ook.

Isdera

Uiteraard kon Schulz de auto niet als Mercredes in productie brengen en hij startte daarom zijn eigen merk: Isdera. Dit klinkt exotischer dan het is, want het is gewoon een afkorting voor Ingenieurbüro für Styling, Design und Racing. De auto’s waren desondanks wel degelijk exotisch. De eerste auto met de naam Isdera is de Imperator, een doorontwikkeling van de CW311. Van de Imperator zijn uiteindelijk dertig stuks gebouwd.

Il Commendatore

Voor dat we te ver gaan uitwijden over de Imperator: in 1993 zag de Commendatore het levenslicht. Deze auto was dus bedoeld als opvolger voor de Imperator. De naam was een eerbetoon aan Il Commendatore, Enzo Ferrari. De Commendatore week niet alleen qua design sterk af van de Imperator (afgezien van de periscoop). Onderhuids was de auto ook heel anders. Waar de Imperator over een V8 beschikte, lag er in de Commendatore een 6.0 V12. Wel was deze wederom afkomstig uit de schappen van Mercedes. Ditzelfde blok zou later zijn weg vinden naar de Pagani Zonda.

Topsnelheid

De V12 produceerde 408 pk, waardoor de auto een topsnelheid van 343 km/u per uur kon bereiken. De extreem lage luchtweerstand hielp daar uiteraard ook aan mee. 0-100 km/u was mogelijk in 4,8 seconden. Schulz had dus een buitengewoon serieuze sportwagen neer weten te zetten, die ook Le Mans-potentie had.

Noodlot

Helaas sloeg het noodlot in 1993 toe. Vanwege een economische crisis kon Schulz niet meer rekenen op financiering vanuit Japan. Daardoor ging Isdera in 1994 op de fles. Dat betekende dat het bij één Isdera Commendatore zou blijven.

Tweede leven

Dit prototype kreeg in 1999 een tweede leven, toen een Zwiterse zakenman de auto kocht. Hij lepelde er een 6,9 liter Mercedes-V12 in en verving de kenmerkende periscoop-spiegel voor reguliere spiegels. Ook verving hij de BBS-velgen voor Mercedes-velgen.

Veiling

Zoals je op de bovenstaande foto’s kunt zien is dat niet hoe de auto er nu bij staat. Isdera – dat een herstart heeft gemaakt – kreeg de auto in 2016 namelijk weer in handen en bracht de auto terug naar zijn oorspronkelijke staat. Dat is dus de auto die je hier ziet en die nu naar de veiling gaat. De datum is nog onbekend maar de Isdera Commendatore zal onder de hamer gaan op de eerstvolgende RM Sotheby’s-veiling in Parijs. Wat daar verder geveild wordt weten we nog niet, maar deze Isdera Commendatore is nu al de ster van de show.

Het hele verhaal van Eberhard Schulz en de Isdera Commendatore lees je in de uitgebreide special van @willeme.

Foto’s: RM Sotheby’s