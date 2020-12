Dit kost een 'kale' Volkswagen ID.4 - Autoblog.nl

Voor degenen die niet haantje de voorste wilden zijn heeft Volkswagen nu ook de niet 1ST-uitvoeringen in de configurator gegooid.

Na de ID.3 is Volkswagen’s volgende duit in het EV-zakje ook in bij de Nederlandse dealers te vinden: de ID.4. Daar hebben we alleen niet zoveel aan nu je niet naar de showroom mag. Bestellen kan natuurlijk wel. We weten nu alle prijzen, ook die van de ‘non-1ST’ uitvoeringen.

1ST

De ID.4 is op talloze vlakken gelijk aan de ID.3 en Volkswagen past ook dezelfde marketingstrategie toe. Dat betekent dat de ID.4 eerst als 1ST-uitvoering werd uitgebracht. Wat die kostte konden we twee maanden geleden al melden. Nu zijn ook de andere uitvoeringen in de configurator te vinden.

Prijs

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: instappen kun je met de bovenstaande ID.4 Life, die €47.290 kost. Daarmee is de auto welgeteld €50 goedkoper dan de 1ST. Voor die meerprijs biedt de 1ST een iets luxere uitstraling dankzij de zilverkleurige D-stijl en dito rand om de ramen. Bij de reguliere ID.4 is dit gewoon zwart. Daarnaast zijn de velgen anders, maar dan heb je de verschillen wel zo’n beetje gehad. De uitrusting is vergelijkbaar met Adaptive Cruise Control, stoelverwarming en een 10 inch multimediascherm.

Bijtelling

De ID.4 is natuurlijk een potentiele leasetopper dus daarom zullen we de bijtelling ook even voor jullie uitrekenen. Als je snel bent en nog dit jaar bestelt kom je uit op €120 netto bijtelling per maand. Volgend jaar wordt dat iets minder gunstig, met 12% bijtelling over de eerste €40.000. Daarmee kom je uit op €171 per maand.

Concurrentie

Gezien het geringe prijsverschil met de 1ST verandert er dus weinig aan de concurrentiepositie. De belangrijkste concurrentie komt waarschijnlijk uit eigen huis, in de vorm van de Skoda Enyaq. Die biedt dezelfde specificaties en meer ruimte voor €47.780. Ook is van de Skoda een goedkopere variant, die al voor minder dan €40.000 in de prijslijsten staat. Dan moet je wel genoegen nemen met 180 pk in plaats van 204 en een actieradius van 390 km in plaats van 501 km. Wat dat laatste betreft zit de ID.4 op het niveau van een Model Y en die kost minstens €64.000. Vanuit dat oogpunt is het geen gekke deal.

De ID.4 configureren – voor zover er wat te configureren valt – kan op de website van Volkswagen.