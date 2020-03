Te koop: de meest extreme Maserati ooit

Maak kennis met de Maserati MC12 ‘Versione Corse’.

Maserati houdt zich meestal bezig met redelijk ingetogen auto’s, even afgezien van het geluid. Het bouwen van de hardcore supercars laten ze over aan Ferrari. De Maserati MC12 was een uitzondering op deze regel, hoewel de auto wel zwaar leunt op de Ferrari Enzo.

De MC12 werd in 2004 geïntroduceerd, twee jaar na de Enzo. De basisvorm van de Enzo is nog te herkennen, maar de MC12 was een slag groter. Gecombineerd met wit-blauwe kleurstelling deed de auto een beetje aan als een jacht voor op de weg. Of misschien is een slagschip een beter benaming. Hoe dan ook, de auto past daarom perfect in een omgeving als Monaco. Dat is ook zo’n beetje de enige plek waar je kans maakt om er een tegen het lijf te lopen. De V12 produceerde in de MC12 630 pk, 30 pk minder dan de Enzo.

De MC12 was gebouwd om deel te nemen aan het FIA GT-kampioenschap. De straatauto’s die we kennen werden gebouwd om te voldoen aan de homologatieregels. De GT1-versie van de MC12 was niet onverdienstelijk. In 2005 ging Maserati er met de constructeurstitel vandoor in het FIA GT-kampioenschap.

In tegenstelling tot wat je misschien zou denken heeft de auto op deze foto’s aan geen enkel kampioenschap deelgenomen. Dit is namelijk de Versione Corse, ook wel Corsa genoemd. Deze auto was bedoeld voor privégebruik. Op een circuit welteverstaan, want straatlegaal is de auto duidelijk niet. Daarmee is de Corse vergelijkbaar met de Ferrari FXX.

Aangezien de Versione Corse niet aan regels hoefde te voldoen kon het vermogen nog wat opgeschroefd worden. Waar de GT1 het moest doen met 605 pk (minder dan de straatversie), kreeg de Corsa 675 pk. Daarmee is het dus de krachtigste auto uit de geschiedenis van het merk. De auto weet in 6,4 seconden de 200 km/u aan te tikken en kan vervolgens doortrekken tot 326 km/u.

Een standaard MC12 is al een zeldzaamheid, maar dat geldt nog meer voor de Versione Corse. Daar zijn er namelijk maar 12 van gebouwd. Dit specifieke exemplaar heeft ook nog eens een unieke oranje kleurstelling. Dit is extra bijzonder omdat er heel weinig variatie is in de kleuren van de MC12. De Versione Corse koste destijds een €1.000.000. Hoeveel de auto nu moet kosten is niet bekend, dat zou je even na moeten vragen bij Girardo & Co. Daar staat dit waanzinnige racemonster momenteel namelijk te koop.

Met dank aan Flyer Bunch voor de tip.

Foto’s: Girardo & Co