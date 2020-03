Ook Mercedes en Ford sluiten fabrieken

Niemand is veilig voor het coronavirus.

Grote fabrikanten lijken misschien ongenaakbaar, maar de coronacrisis leert dat dit niet het geval is. In Europa waren de Italiaanse autofabrikanten het eerst aan de beurt. Na Volkswagen eerder vandaag dwingt het virus nu ook Mercedes en Ford op de knieën.

Daimler

Daimler maakt vandaag bekend dat het grootste gedeelte van de Europese fabrieken dicht zullen gaan. Bepaalde administratieve afdelingen zullen eveneens hun werkzaamheden staken. De productie zal nog deze week stilgelegd worden. In eerste instantie zal het gaan om een periode van twee weken. Gezien de ontwikkelingen zou dat nog zomaar langer kunnen duren.

Ford

Ford maakt eveneens bekend dat de Europese productie gestaakt zal worden. De maatregel zal met ingang van donderdag van kracht gaan. Het gaat om de fabrieken in het Keulen en Saarlouis en de fabriek in het Roemeense Craiova. De fabriek in Valencia al sinds maandag dicht, omdat drie medewerkers het virus onder de leden bleken te hebben. Ford heeft nog niet gezegd hoe lang de fabriek minimaal dicht zullen gaan. Dit hangt niet alleen af van het aantal besmettingen, maar ook van de toevoer van onderdelen. Ook het feit dat veel dealers gesloten zijn en klanten nu überhaupt geen auto kopen speelt een rol.

De twee fabrieken in het Verenigd Koninkrijk houdt Ford vooralsnog wel open. Nissan heeft wel besloten hun fabriek in het Britse Sunderland stil te leggen. Diverse andere Britse autofabrieken kregen een bericht van de overheid. Daarin werd hen verzocht of ze mee wilden werken aan de productie van medische apparatuur. Verder werd vandaag bekend dat de Skoda-fabrieken in Tsjechië en de Toyota-fabriek in Frankrijk hun deuren sluiten. Iedereen zit dus in hetzelfde schuitje.