Elon Musk trekt zich niets aan van het coronavirus

Tesla-fabriek blijft doodleuk open te midden van een lockdown.

In een vorig artikel over het coronavirus zeiden we dat grote fabrikanten toch niet onaantastbaar blijken zijn. Het lijkt erop dat er toch één fabrikant onaantastbaar is, te weten Tesla. Waar alle bedrijven in de wijde omtrek hun deuren moeten sluiten, blijft de Tesla-fabriek in Fremont namelijk gewoon open. De activiteiten van het bedrijf wordt namelijk door de lokale instanties aangemerkt als ‘essential business’. En Elon Musk zelf ziet het coronavirus niet echt als een bedreiging.

In de omgeving van San Francisco, waar de fabriek staat, is de situatie niet veel beter dan in Europa. Iedereen is opgeroepen om binnen te blijven voor de komende drie weken. In de Tesla-fabriek werken 10.000 mensen. Musk verplicht hen echter niet te komen, zo is hij dan ook weer wel. In een mail schrijft de topman dat iedereen die zich ook maar een beetje ziek of onprettig voelt zich niet gedwongen hoeft te voelen om naar het werk te komen. Om op het geweten van zijn werknemers in te spelen, voegt hij eraan toe dat hij zelf ieder geval wél aan het werk zal zijn.

Het is opmerkelijk te noemen dat de fabriek open mag blijven aangezien eigenlijk alleen de noodzakelijke bedrijven open mochten blijven. Denk daarbij aan supermarkten, apotheken, kinderdagverblijven, en dergelijke. Een fabriek voor elektrische auto’s is belangrijk, maar niet noodzakelijk. Het lijkt erop dat Tesla een voorkeursbehandeling heeft gekregen van de lokale autoriteiten.

Musk liet zich in de mail aan de werknemers kritisch uit over de heisa rondom het virus. Volgens hem richt de paniek veel meer kwaad aan dan het virus zelf. Eerder liet hij op Twitter weten: “The coronavirus panic is dumb.” In een brief aan werknemers van SpaceX zei hij vorige week dat het coronavirus volgens hem niet eens in de top 100 van gezondheidsrisico’s in de VS staat. Het is dus duidelijk: Elon Musk schat de situatie aanzienlijk minder ernstig in dan de meeste anderen.

