Deze unieke Gullwing is een heerlijke jaren ’80-rariteit

De Gullwing-deuren zijn zeker niet het enige wat deze auto bijzonder maakt.

Zoals jullie weten was er in de jaren ’80 een levendige Mercedes-tuningscene. Widebody’s, aftermarket Gullwing-deuren, felgekleurde interieurs: het kon allemaal niet gek genoeg. Er was echter één tuner die nog een stapje verder ging dan alle andere tuners.

Het resultaat was de auto die je hier op de foto’s ziet: de Boschert B300. Dit is in principe een C124 (de voorloper van de E-Klasse Coupé) met vleugeldeuren, maar Boschert heeft veel meer aangepast dan alleen de deuren.

De C-stijl van de C124 is bijvoorbeeld 25 centimeter naar voren geplaatst, waardoor de auto een compleet ander silhouet krijgt. Bovendien is de originele neus vervangen door die van de R129 SL. Zodoende is Boschert B300 nauwelijks meer te herkennen als C124.

De klap op de vuurpijl zijn de Gullwing-deuren. Die waren optioneel, want er zijn ook B300’s met conventionele deuren. Sterker nog: dit exemplaar is de enige met Gullwing-deuren. Er zijn sowieso slechts een handjevol B300’s gebouwd, maar deze is dus volstrekt uniek.

In de basis was deze auto een Mercedes 300 CE, maar de motor is ook niet ongemoeid gelaten. De 3,0 liter zes-in-lijn is voorzien van twee turbo’s, wat een vermogen van 283 pk oplevert. In de standaard configuratie leverde het blok maximaal 220 pk (als je de 24-klepper had).

Bij een foute Mercedes uit de jaren ’80 mag natuurlijk ook een bijzonder interieur niet ontbreken. Ook op dit vlak stelt deze Boschert B300 niet teleur: dit exemplaar is voorzien van een two-tone paars interieur.

Daarmee heb je nóg een reden om de Gullwing-deuren zo veel mogelijk omhoog te doen. De andere redenen zijn dat (A) de Gullwing-deuren heel cool zijn en dat (B) de proporties met de deuren dicht stiekem niet zo mooi zijn.

Een ding is in ieder geval zeker: uit een periode met heel veel bijzondere Mercedes-projecten is dit een van de meest bijzondere. De auto zal later deze maand geveild worden door RM Sotheby’s in München. De verwachting is dat de enige echte Boschert B300 met Gullwing-deuren €250.000 tot €300.000 op zal brengen.