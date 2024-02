Kan je de jaren ’80 samenvatten in één auto?

Deze aangepaste Jeep is meer dan enkel een oude bak, het is een portaal naar de late jaren ’70 en jaren ’80.

Toegegeven, ik heb zelf de jaren ’80 nooit meegemaakt. Dus het gecreëerde beeld is vooral van horen zeggen en hoe het in de films en series wordt neergezet. Vooral bij Amerikaanse series krijg je een soort stereotype beeld. Ook vele mensen die de eighties hebben overleefd zeggen dat één thema op viel: het thema was bruin.

Bruine Jeep

Nou ja, bruin, ook beige, rood, goud en veel warme kleuren speelden een rol. In ieder geval, als je iemand die in stereotypes denkt zou moeten vragen hoe de jaren ’80 eruit zagen, dan zou je alles goed kunnen samenvatten in deze Jeep Cherokee uit 1980.

JeepHeritage Cherokee

Los van dat alles is het sowieso een gaaf apparaat, deze Jeep Cherokee ‘Golden Hawk’ door JeepHeritage. De kleurstelling is overigens niet toevallig gekozen, helemaal wetende wat men deed en doet met Jeeps. Het gaat namelijk om ‘woestijnkleuren’. Zand, beige en rode rotsen, u snapt het. Dat alles op basis van een ‘echte’ oude Jeep Cherokee driedeurs, die volledig gerestaureerd is.

Je zou het zelfs een restomod kunnen noemen, maar eigenlijk is het allemaal redelijk origineel gebleven. JeepHeritage kan namelijk voor je deze generatie Cherokee voorzien van de welbekende HEMI V8 van Dodge. Of een handbak toevoegen. In plaats daarvan zijn de mechanische componenten niet aangepast. De motor is dus nog steeds de originele AMC 360 V8, zo’n 5.9 liter groot. In 1980 betekende dat een hele nette 200 pk. Het enige wat JeepHeritage heeft aangepast aan deze motor is dat er multi-point injection aan is toegevoegd. Ietsje moderner, maar nog wel de oude ronkende V8 als basis. Verder is alles uit elkaar geweest, gereviseerd en weer in elkaar geschroefd, dus deze Jeep is als nieuw.

Dat geldt ook voor het interieur van de Jeep Cherokee Golden Hawk, waar wellicht het meest tijdsgevoelige item dat bruine plastic dashboard is. De stoelen zijn opnieuw bekleed met materiaal van Levi’s, om nog eens een jaren ’80 trend erbij te betrekken.

Je zou zeggen dat deze Cherokee is samengesteld voor een klant en dat JeepHeritage je enkel verwijst naar de pagina waar je je eigen Cherokee, Wrangler, Wagoneer of andere oude Jeep kan laten verbouwen, maar als we het goed begrijpen staat ook deze Golden Hawk nog te koop. Dat gaat je 195.000 dollar kosten. Da’s flink voor een oude Jeep.