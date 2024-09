Mysterieuze Nederlandse Bugatti laat zich eindelijk zien

De duurste auto van 2023 is nu pas voor het eerst op de Nederlandse wegen gesignaleerd.

Ieder jaar rond en oud en nieuw kijken we wat nu de duurste auto’s waren die op kenteken zijn verschenen. Vorig stond op nummer één een nieuwe Bugatti Chiron voor Nederland. Helaas wisten we niet hoe deze auto eruit zag, want de auto was nog geen enkele keer gespot. Maar nu laat de auto eindelijk voor het eerst zijn gezicht zien.

Je zou denken dat je wel een beetje met je auto wil pronken als je een Bugatti koopt, maar nu heeft het 14 maanden geduurd. Spotter @yoeri_fakkeldij had de primeur te pakken op de snelweg bij Amersfoort.

We wisten dankzij de RDW dat de auto grijs was, wat niet echt veelbelovend klonk. We zijn echter positief verrast, want dit is een fraai uitgevoerd exemplaar. De eigenaar heeft gekozen voor zilvergrijs met een karamelbruin interieur, een klassieke combi die erg goed staat op de Chiron.

Mogelijk heeft de huidige Nederlandse eigenaar ‘m niet zelf samengesteld, want het betreft een geïmporteerde auto. Al zegt dat natuurlijk ook niet altijd alles. De Chiron Super Sport van Perridon is bijvoorbeeld ook import, omdat hij daar eerst in Dubai mee rondreed.

In totaal is Nederland nu acht Bugatti Chirons rijk. Met een catalogusprijs van €3.058.397 is dit exemplaar nog een van de ‘goedkopere’, want de prijzen lopen op tot boven de €4 miljoen voor de duurste.

Ondanks de vele gave spots die er deze week zijn geüpload moest dit ‘m toch worden: de Autoblog Spot van de Week. Deze eer valt deze keer dus @yoeri_fakkeldij te beurt. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts voor de winnaar.

Wat de vakantiespots betreft: deze actie is inmiddels afgesloten en je kunnen binnenkort het laatste artikel met vakantiespots verwachten. Uiteraard zullen we dan ook de winnaar bekend maken.

Bekijk alle foto’s van de Chiron op Autoblog Spots!