Te koop: een bizarre elektrische occasion op Marktplaats - Autoblog.nl

Als je kunt raden wat het is vóór het artikel aan te klikken, mag je jezelf tot de elite van de autowereld benoemen. Deze elektrische occasion is erg bizar en onbekend.

In de EV10daagse van 2020 proberen we zo veel mogelijk te weten te komen over elektrische auto’s. Maar de echte kennis van het opsommen wordt vandaag even gigantisch getest.

Elektrische geschiedenis

De elektrische auto is even oud als de auto zelf. Al vanaf de uitvinding van het drie/vierwielige rijtuig was elektrisch een optie. De technologie werd in de ijskast gezet totdat er in de jaren ’80 en 90 weer wat elektrische projecten opdoemden. Van grote fabrikanten, maar ook van fabrikanten waar je nog nooit van hebt gehoord. Een perfect voorbeeld vinden we op Marktplaats. Ondergetekende heeft er in ieder geval nog nooit van gehoord. Het lijkt een soort piepkleine Pontiac Trans Sport van het kruimeldief-model. Het is iets heel anders.

Deens

De creatie is precies het tegenovergestelde. De Trans Sport is een praktische MPV. Deze El-Trans City EL is een éénzitter. Eerst maar eens naar de basisvraag: wat is een El-Trans City EL?

Denemarken kennen we van één automerk: Zenvo. Bizar: het land staat bekend om hoge autobelastingen, veel fietsverkeer en de meeste windmolens per inwoner ter wereld. Van zo’n land verwacht je geen 1.200 pk sterke supercar, eerder zoiets als de City EL. Die werd dan ook bedacht en gebouwd door het Deense El Trans A/S. Het gaat om een piepkleine elektrische overkapte driewieler. Met plek voor één, dus.

Bijna cool

Op papier niet eens een slecht concept. Sterker nog: er zitten wel wat coole aspecten aan de City EL. Zo gaat een F-16-achtige canopy omhoog om in te stappen. Ook drijven de motoren de achterwielen aan, dus dit ding is gewoon RWD! En natuurlijk een laag gewicht. Tot zo ver waar je als petrolhead wellicht nog heet van had kunnen worden.

Basaal

Want basaal is een understatement. Een dashboard ontbreekt bijna volledig. Er is bijna geen binnenruimte en de instap is zo laag als een supercar. In een Lamborghini Aventador neem je dat voor lief, maar met 5 pk komt de Mini EL niet in de buurt van die Italiaanse supercar. De 0 naar 100-tijd is niet beschikbaar, want de City EL kan maar 40 km/u. Je mag niet de snelweg op door deze topsnelheid. Zou het wel mogen, probeer die maar eens te bereiken met een actieradius van 55 km (EPA). Als een stadsauto is dat dan wel weer prima. Snelladen was toen ter tijd absoluut niet aan de orde, dus de kleine batterij moet wel een tijdje aan de lader hangen.

Koopje

De City EL die te koop staat is één van de goedkoopste elektrische occasions op Marktplaats. Voor slechts 5.500 euro is hij voor jou. De vorige eigena(a)r(en) durfden er maar 14.000 km mee te rijden. Durf jij deze piepkleine stadsrakker – op autokenteken – verder te helpen? Dan kun je terecht op de Marktplaats advertentie van de City EL.